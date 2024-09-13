北阿爾卑斯國際藝術節今日開幕 游文富作品〈竹波〉登日本雜誌封面

北阿爾卑斯國際藝術節13日開幕，獲邀出席的駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右）與台灣藝術家游文富（左）及王牌策展人北川富朗（中）合影。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／長野13日報導〕以竹藝進行創作的台灣地景藝術家游文富今年再度受邀參加北阿爾卑斯國際藝術節，這次他以來自台灣和日本兩地的竹子編織作品〈竹波〉，登上了日本知名旅遊雜誌 《Discover Japan》封面，成為藝術節中最搶眼的作品。

游文富作品〈竹波〉照片獲日本知名旅遊雜誌刊登。（駐日台灣文化中心提供）



坐落於海拔3000公尺的北阿爾卑斯山脈旁的長野縣大町市，為了地方振興，邀請日本的王牌策展人北川富朗於2017年起以北阿爾卑斯為名，每3年一次舉辨國際藝術節。游文富在2020年獲邀參展，但因新冠疫情，活動不但延後到2021年舉辦，藝術家也無法親自到現場布展，他只好邀請在地居民與志工參與創作，隔海透過視訊的方式指揮完成作品。

請繼續往下閱讀...

游文富作品〈竹波〉，發揮竹篾的柔韌特性，作出風與波浪的感覺。（記者林翠儀攝）

今年的第3屆北阿爾卑斯國際藝術節，於9月13日至11月14日，邀請11國38組國際藝術家參展。文化部駐日台灣文化中心今年與藝術節合作，邀請游文富再度參展。13日的開幕典禮，長野縣副知事關昇一郎、大町市長牛越徹到場致詞，獲邀出席的台灣文化中心主任曾鈐龍，也到場向游文富致賀。藝術總監北川富朗表示，前一屆因為疫情，大家無法來日本完成創作的作品，終於可在這屆實現。

台灣地景藝術家游文富在北阿爾卑斯國際藝術節展出竹編作品〈竹波〉。（記者林翠儀攝）

這次游文富從台灣海運來600表層竹編，再於大町市就地取材600根竹子，完成了作品〈竹波〉。游文富指出，〈竹波〉是台日兩地民眾共同創作的作品，來自台灣的表層竹編是由竹山鎮民手作完成，而就地取材的竹子則是由大町市民協力砍竹、剖竹。作品陳列地點為當地的八坂公民會館，以大町市的竹子為骨架，鋪上台灣來的竹編表層，使用的竹篾長度總計約120公里長。〈竹波〉作品圍繞在公民會館外層，游文富以在竹編的表層做出凹凸和波浪形狀，闡述來竹與風及當地居民的緊密關係。

游文富作品〈竹波〉將整座公民會館用竹編圍起來。（記者林翠儀攝）

游文富表示，透過這次展覽，讓他深刻感受到台日文化交流的美好。初期與當地居民及志工一起上山砍竹，到為期1個月的現地布展，在日曬雨淋下一起共同創作完成一件壯觀的作品，雖過程艱辛，但也無比的開心與幸福。

駐日台灣文化中心今年陸續與大地藝術節、北阿爾卑斯國際藝術節、六本木藝術之夜及森美術館等日本指標國際藝術節合作邀請11組台灣藝術家團隊參展，可謂台灣藝術在日本大盛收的一年。未來將以此為基礎扎根，持續與日本國際藝術節各主辦單位洽談邀請台灣藝術家來日參展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法