衛武營下半年推台灣舞蹈平台等節目 9/20啟售75折優惠

2023年音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩首部曲資料照。（kito攝影，衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心推出下半年第3波節目，主打兩年一度「台灣舞蹈平台」5檔演出、聖誕夢幻鉅獻《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩二部曲》，以及2025年羅大佑《港都》新年音樂會，將於9月20日啟售、會員75折優惠。

衛武營「台灣舞蹈平台」今年邁入第5屆，每年國內外舞蹈家齊聚表演，已成為台灣舞蹈界盛事，策展人周書毅是衛武營駐地藝術家，今年將以「身體的歷史」為題，除了免費節目和舞蹈影像展，邀請國內外多位舞蹈家帶來5檔售票節目。

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羅大佑《港都》新年音樂會。（衛武營國家藝術文化中心提供）

旅法35年舞蹈家林怡芳出身高雄，此次在1檔節目演出《半屏山》、《Party》2齣作品，其中《半屏山》在不斷變化的獨舞中，揭開多年來台法往返演出者和編舞家生涯；《Party》中引導素人舞者們，透過集體舞蹈詮釋內在故事，自由發揮創造活力。

全台首演《親密近地》是康詹拉首次在創作中融入古典芭蕾元素，聚焦人與人互動關係；德國編舞家揚．莫蒙將演出《舞者的奧德賽之旅》，受到「我成為舞者是因為…」這句話啟發，將和台灣南部6名舞者，探索根源和為何跳舞。

「2024台灣舞蹈平台」揚．莫蒙《舞者的奧德賽之旅》。（衛武營國家藝術文化中心提供）



《夏娃與他》由台灣首位英國國家舞蹈獎得主簡晶瀅，和韓國藝術家Issue PARK共創，從兩人分別擅長現代舞與Breaking dance，探索人類在不同時間軸的演進與蛻變，創造屬於兩人現在及未來版本的「亞當與夏娃」。寮國編舞家奧萊・康詹拉也將帶來個人獨舞創作《圓》，以及和艸雨田舞蹈劇場合作《親密近地》，康詹拉在《圓》中質問自身舞蹈本質，從最初嘻哈迄今混雜當代舞蹈、泰國及寮國傳統舞。

此外，華語樂壇指標性人物羅大佑將於明年元旦首登衛武營音樂廳，推出《港都》新年音樂會開唱，將和17位演奏家打破流行樂一貫演唱會形式，透過東西方器樂交融，全新演繹愛人同志、野百合也有春天、光陰的故事〉等當代經典，陪伴民眾迎接嶄新一年。

衛武營說，9月20日中午12點會員75折早鳥率先起跑、27日中午12點起全民8折，優惠到10月4日中午12點止。

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