（影音）北市無形文資授證 斲琴林立正、歌仔戲楊麗花桃李滿天下

斲琴大師（右3）林立正與次子林法（右2），以及歌仔戲大師楊麗花（左3）與弟子陳亞蘭（左2），一起出席北市無形文化資產授證典禮，傳承意涵濃厚。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府文化局今（15）日於西門紅樓舉辦台北市無形文化資產授證典禮，由台北市長蔣萬安為傳統工藝斲琴保存者林立正及傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）頒發證書，蔣萬安致詞感謝每一位持續為文化保存努力的朋友，盛讚林立正不吝傳承工藝，桃李滿天下；楊麗花除了是許多人的回憶，也透過嶄新的聲光效果，讓歌仔戲更吸引年輕一代。

林立正致詞時說，斲琴工藝受制於材料的來源不穩定，還有很多不足的地方，因此他著手種植漆樹苗，避免讓摻了假料的漆造成古琴裂損；還有琴弦，他要從種桑樹開始，找出適應台灣的弦，就不會受制於人，「要好，就什麼都自己用」。一個行業最怕的是後繼無人，還好現在很多學生都熱心的學技藝，他以「只有死在裡面，才能活著出來」要下死功夫，勉勵後進。

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楊麗花說道，現在電視上還在重播她30 、40幾年前的歌仔戲，除了布景落伍一些，還是一樣受戲迷支持，有人看著、聽著，陪伴著睡著了午覺，「這樣也很好」；如果有一天電視都不播放了，代表台灣土生土長文化的歌仔戲就會消失了，她希望社會各界、企業界人士要多多支持，不要讓忠孝節義這麼美麗的歌仔戲消失。

文化局說明，斲（音同卓）琴即是古琴製作的傳統工藝，匠師需同時具備木工、漆藝等多項技藝，林立正踏入斲琴領域數十年，致力於傳承斲琴傳統工藝，辦理古琴雅集活動與展示，製作古琴外亦專精於修復古琴，如國立故宮博物院修復館藏元琴雪夜冰等，至今製作與修復古琴逾80張；並從古籍中推敲斲琴工法及古琴大師孫毓芹的指引，發展出嚴謹的斲琴工序，對斲琴工藝的建構與傳承具有重要影響。

楊麗花是國內家喻戶曉的台灣歌仔戲代表性人物，從6歲初登台到成為知名歌仔戲演員、製作人，經歷過多種類型的歌仔戲演出形式，並打破一般民眾對於歌仔戲的刻板印象，將歌仔戲帶入國家殿堂演出，持續於本土原生劇種歌仔戲的推廣與傳承上不遺餘力。

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