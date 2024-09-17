桃園祕境在這裡！ 蘇俊賓攜手在地民眾與日本藝術家彩筆行銷龍潭三洽水

來自日本的KATAKISHI藝術家，收集大北坑、三洽水社區民眾提供的故事、影像來製作一幅以農村生活為主題的複合式畫作。（在地青年團隊「野菱蔓生」提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭龍元宮今年適逢建廟200年，慶典策展工作小組策劃系列「萬世永賴五穀爺」慶祝活動，近日辦理「嶼生農聲—龍潭農村生活感」策展，桃園市副市長蘇俊賓前往大北坑休閒農業區，與日本藝術家及在地民眾進行大幅農村地景看板作品共創，中日交流的共創作品，展示出龍潭獨特的農村特色，從分享彼此對龍潭這塊土地的記憶及想像，更凝聚地方社區共識。

蘇俊賓（中）攜手日本藝術團體和在地社區製作以農村生活為主題的複合式畫作。（桃園市政府提供）

蘇俊賓今日提到，龍潭的大北坑與三洽水地區匯集3條溪流，在山谷與河川交錯的樣貌中自成一格，在豐富的自然資源和獨特的地形條件下，與當地多樣的客家文化交融，形成了充滿活力的農村社區。在這樣的自然與人文軸線同時灌溉下，創造出這裡特殊的向心力，尤其是可愛的社區夥伴、返鄉青年的集合，將為我們的農村持續注入活力，也常常帶來許多有趣的發展。

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這次策展小組月前就邀請來自日本的KATAKISHI藝術家，由荒渡巌團長和8位夥伴藉由收集社區民眾提供的故事、影像來製作一幅以農村生活為主題的複合式畫作。蘇俊賓也利用行程的空檔來到大北坑休閒農業區後生協力組合基地來關心農村地景藝術作品的工作進度，並與社區發展協會的夥伴及日本藝術家一起進行作品共創。

以農村生活為主題的地景看板共創作品，不僅分享彼此對龍潭這塊土地的記憶及想像，更凝聚地方社區共識。（在地青年團隊「野菱蔓生」提供）

蘇俊賓表示，這次的台日交流藝術共創，包含一開始的資料收集以及看板的製作，都有著社區參與的痕跡，不但展示出龍潭獨特的農村特色，也悄悄地凝聚了社區的心，尤其當一位大姊指著看板興奮地跟大家介紹，畫中馬路的盡頭就是她家! 蘇俊賓覺得「這就對味了！」

會中，蘇俊賓和大夥一同將印有魯冰花等在地圖案的絲綢板，在地景看板印製農村記憶的各種圖像，市議員劉熒隆一旁觀看蘇俊賓作畫，讓蘇笑稱「像極了監工」，劉回應「恕監工直言，有在地文化的深度+溫度，希望把大北坑加三洽水變成必須前往的桃園祕境」。

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