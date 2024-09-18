福容桃園機捷A8店x桃園地景藝術節 ABar展出〈自由飛鳥〉藝術作品

福容桃園機捷A8店E-1〈自由飛鳥〉作品為藝術家黃海蒂系列創作，首次以輕型玻璃塑型，傳遞旅人片刻透亮的旅途之光。（福容桃園機捷A8店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2024桃園地景藝術節活動「迴龜」，今年回歸於龜山地區盛大舉辦，福容大飯店桃園機捷A8店響應地方活動，邀請到A8藝文中心、藝術家黃海蒂，於飯店5樓ABar餐廳創作展出〈自由飛鳥〉地景藝術作品，並同步推出住房、餐飲優惠活動及龜山在地食材主題餐點，歡迎大家分別透過不同方式，欣賞桃園龜山豐厚的在地文化特色。

藝術共創、景點入駐，2024地景藝術節E-1〈自由飛鳥〉，即日起於福容桃園機捷A8店展出。（福容桃園機捷A8店提供）

藝術家黃海蒂以溫柔光亮且富童趣風格著稱，擅長以孩子及生活周遭為創作核心，透過平面或多元複合媒材，描繪剎那日常觀察，進而傳達永恆堅定信念與更深層情感流轉。2023年更嘗試走進桃園龜山社區、與在地民眾一起進行藝術共創，這段美好經歷也促成2024年與福容桃園機捷A8店合作機緣，衍伸為本次活動作品〈自由飛鳥〉，經歷多次開模實驗、突破以往陶瓷用料，作品使用多達近400個客製化輕型玻璃元素，以四芒星代表夢想、自由飛鳥代表追尋夢想的勇氣象徵，以更加透明澄澈姿態展現大眾眼前，亮麗盤旋在福容桃園機捷A8店5樓ABar餐廳的天空，傳遞每位旅人走訪桃園龜山的旅途之光。

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9月底前住宿福容桃園機捷A8店，加價即可獲得藝術家黃海蒂獨家授權「宇宙女孩晴雨傘」。（福容桃園機捷A8店提供）

為鼓勵民眾更加領略〈自由飛鳥〉作品之美，即日起至10月31日，福容桃園機捷A8店除熱情邀請大家至飯店參觀，凡現場打卡並上傳與〈自由飛鳥〉合影照片，即可參加抽獎，獎品除福容住宿券、自助餐券外，還有機會獲贈黃海蒂迷你畫作1幅。此外，即日起至9月30日，凡入住福容桃園機捷A8店，還可享「玩地景好禮包」加價購，可獲得本次藝術節活動客製化限量好禮，包含加價299元、即回饋黃海蒂「宇宙女孩晴雨傘」、地景藝術節紀念小物及福容麗會所300元SPA禮金券；加價4,999元，除以上外、還可再獲得黃海蒂獨家授權被套枕套組及首次登場的機師版造型A8微笑小熊，購完為止。

以龜山東方美人茶入菜，福容桃園機捷A8店ABar推出「東方美人茶燉牛肉佐香米套餐」。（福容桃園機捷A8店提供）



餐飲部分也同步響應，即日起至9月30日，凡出示地景藝術節宣傳摺頁、海報等宣傳品或具桃園龜山地區戶籍鄉親，皆可享福容桃園機捷A8店餐飲優惠，包含田園咖啡廳週二至週日晚餐時段「4人同行、第4人免費」；ABar享「平假日主餐全面9折」、「點地景藝術節主題特調、免費加贈180元飲料1杯」。此外，即日起至10月31日，飯店中西廚也發揮創意，運用龜山特色食材、推出地景藝術節主題系列餐飲，如發想自「東方美人茶」之ABar「東方美人茶燉牛肉佐香米套餐」、「東方美人茶燻梅飲（含酒精特調飲料）」、福粵樓「東方茶香炒蝦仁」。另外，福粵樓也推出以「苦茶油」及「有機丹蔘」入菜之「茶油鮮蝦雲吞麵」、「丹蔘膠原龍鳳湯」等，讓民眾除視覺外，也可以用味覺感受這場地景藝術節饗宴。更多活動相關內容，詳詢福容桃園機捷A8店官網。

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