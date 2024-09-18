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現場直擊！變裝皇后驚人祕密 北藝中心9/22開箱

2024/09/18 22:00

「TPAC排練現場直擊2.0」邀請變裝皇后Yolanda 引領觀眾體驗變裝皇后的變裝過程與內涵。（北藝中心提供）「TPAC排練現場直擊2.0」邀請變裝皇后Yolanda 引領觀眾體驗變裝皇后的變裝過程與內涵。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「TPAC排練現場直擊」今年推出2.0升級版，邀請變裝皇后、劇場導演、演員、劇場梳化師、舞者、編舞家於劇場舞台、排練場空間分享演出幕後與排練祕辛，讓觀眾進一步認識藝術家的幕後準備工作。9月22日分3個梯次於北藝中心進行。

今年活動特別邀請6月甫獲曼谷變裝藝術節冠軍的Yolanda，以及擁有豐富變裝及劇場表演經驗的Fatona肥歐娜領觀眾體驗變裝皇后的變裝過程，更從舞室文化（Ballroom）切入變裝皇后的表演源流與私密心聲。

「TPAC排練現場直擊2.0」邀請變裝皇后Fatona肥歐娜引領觀眾體驗變裝皇后的變裝過程與內涵。（北藝中心提供）「TPAC排練現場直擊2.0」邀請變裝皇后Fatona肥歐娜引領觀眾體驗變裝皇后的變裝過程與內涵。（北藝中心提供）

「舞室文化」起源於19世紀美國非裔和拉丁裔LGBTQ+社群的變裝舞會，隨著時間演變成為變裝皇后之間的地下選美比賽。競賽類別包含模仿時尚雜誌封面模特兒，並強調完美肢體線條的舞風「Voguing」、模擬模特兒走秀的「Runway」、強調臉部美感及自信的「Face」、充滿性感和誘惑力的「Sex Siren」，以及透過敢曝與反諷模仿以融入社會保護色的「Realness」等。

​而各有特色的變裝皇后們有各自歸屬的「家族」（House），也是從舞室文化中發展而來的概念，由非血緣關係的「媽媽」帶領著許多「女兒」組成，除了帶來認同感及相互扶持外，也會交流主持、跳舞、製作服裝、製作假髮、Tucking、對嘴（Lip Sync）等表演技能。台灣知名的變裝皇后家族有妮妃雅為首的「瘋家」（House of Wind）；Yolanda和瑪莉安為首的雙媽家族「美蘇拉家」（House of Mesula）、飛利冰帶領的「冰家」（House of iCE Queen）、跩姬寶貝的跩姬家族（House of Boo Boo）與薔薇領軍的女人家（Haus of Womèn）等。

​變裝皇后過去指的是透過穿女性服裝來扮演女性的男性。然而，現在也有女性變裝皇后（Bio Queen），變裝成為一門展現自己魅力藝術。透過化妝打扮、舞蹈、音樂的展現，人人都能成為舞台上閃耀奪目的皇后。詳詢北藝中心官網與Opentix網站。

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