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明華園御用佈景畫師陳冠良 邀大家「捧場」觀展

2024/09/19 14:55

陳冠良在2019年參加「妖氣都市」展，以「觸怒天神」佈景為主，氣氛營造成功，將佈景變「怖景」。（記者陳彥廷攝）陳冠良在2019年參加「妖氣都市」展，以「觸怒天神」佈景為主，氣氛營造成功，將佈景變「怖景」。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為讓民眾了解傳統戲棚佈景的獨特美學，屏東縣政府邀請具「明華園御用畫師」封號的畫師陳冠良，於屏東戲曲故事館舉辦「捧場：陳冠良畫師與他的佈景彩繪」特展。陳冠良不僅擅長傳統戲曲佈景，其中手繪電影看板更是他出社會後首份事業。他在展覽會場1幅漫威英雄電影「死侍與金剛狼」看板維妙維肖，令人見到資深繪師的精湛手藝。

老本行是電影看板畫師的陳冠良，會展也有維妙維肖的「死侍與金剛狼」。（記者陳彥廷攝）老本行是電影看板畫師的陳冠良，會展也有維妙維肖的「死侍與金剛狼」。（記者陳彥廷攝）

潮州劇曲興盛，陳冠良家族早在其祖父時代已投入布袋戲，他的繪畫探索路，就是從家族戲班起步，自小接觸耳濡目染下，開始培養繪畫興趣。年少時則總愛在課本上塗鴉，偶爾為班級繪製壁報，並在國中畢業後拜師學藝，投入佈景彩繪領域，但為顧及家族作戲，斷斷續續跟隨老師約1年。之後亦曾短暫學過油畫、國畫，19歲時開始接觸電影看板繪製，退伍後曾在屏東市承接3、4間戲院的電影看板工作。

手繪電影看板在大圖輸出後已成夕陽產業，如今持續在這些行業的畫師是逐漸淍零。近期最出名的，就是曾擔任台南全美戲院電影看板的畫師顏振發，但全美戲院因兄弟鬩牆，爭取經營權，顏振發的出走，也變成兩人互控的理由之一。陳冠良就笑稱自己「學習過的領域學一學就沒落」，他說，作畫的人常常會碰上沒有平台可以發揮，為生活就會銷售油畫創作，但價錢低，畫到最後畫不下去放棄，那創作生命也完蛋。

陳冠良就曾擺過路邊攤賣成衣、賣烤肉，直到偶然一次，碰上就在工作室附近的明華園的導演陳勝國問說：「你還有沒有在畫？」這竟開啟了佈景之路。

「與明華園的因緣，就是因為『捧場』！」陳冠良回憶當時，他年少時就曾在明華園畫過佈景，後來被陳勝國介紹總團長陳勝福認識，起初就是「我跟你捧場兩塊佈景」，他就這樣一直畫了20幾年，「感謝明華園不嫌棄！」陳冠良指出，他主要負責總團的部分，並以野台公演為主，佈景尺寸沒有室內公演大，全由他依戲碼內容揣摩、構圖。

縣府文化處指出，希望解構作畫過程中的「蘊生」、「景幕」及「造像」等輪廓，近距離觀賞畫師的創作思路與美感態度。屏東戲曲故事館致力於戲曲文化保存與推廣，此次佈景展覽自即日起至明年6月15日，9月21日下午3時30分，並會安排布袋戲演出，歡迎民眾來觀展看戲，領略在地文化風華。

陳冠良以「捧場」為題。（記者陳彥廷攝）陳冠良以「捧場」為題。（記者陳彥廷攝）

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