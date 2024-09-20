屏東縣典藏中心啟用 打造南國藝術美學基地

屏東縣典藏中心啟用，獲典藏的藝術家到場參與。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣典藏中心今日開幕啟用，以屏菸19號倉庫改造新生，典藏3千餘件文物，為屏東大博物館的重要核心，縣長周春米表示，透過專業保存和推廣運用，未來與縣立美術館互為交映，成為南國藝術美學發展的重要基地。

屏東縣政府典藏中心為台灣少數以歷史建築活化作為典藏庫房，1樓以「典」、「藏」、「修」3間玻璃盒設計成「開放式庫房」，將展示、典藏與推廣教育合而為一；2至4樓主要規畫為典藏庫房與專業修復室，並分別根據典藏品之需求與類型進行分類，專業保存屏東縣政府歷年來所收藏原住民、美術類與民俗類共3千多件文物，其中包含50件具有文資身份的一般古物，可謂重要經典藝術收藏中心，宛如屏東藝術美學之心。

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縣長周春米在主持開幕也特別獻花給藝術家，表明典藏中心的啟用，將提供藏品更妥適、專業的保存環境，也啟動未來各種研究、推廣、展演活動的可能性，透過典藏的推動，更完善地建構、延續屏東文化軌跡，開館第一階段將以推動館際交流為主，開放學術單位及相關博物館、美術館舍進行預約導覽交流，明年縣立美術館完工，未來典藏中心與美術館兩者相輔而行，讓觀眾更直觀地親近博物館的典藏與美學。

屏東縣典藏中心啟用，3千餘件文物獲得專業保存。（記者葉永騫攝）專業人員正在屏東縣典藏中心修復文物。（記者葉永騫攝）

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