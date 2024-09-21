自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

樂高海底歷險記！旅美作曲家武修平用音樂重現25年前海難奇事

2024/09/21 17:03

旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，明天將在文化部文化資產局藝文展覽館（台中舊酒廠）演出，以25年前「東京特快」貨櫃輪掉落樂高積木事件為主題，緊扣環境保護、海洋污染，演奏也加入國際知名暢銷書《漂流奇聞：那落入海中的樂高積木》作者獨家授權影像素材外，及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片，帶領觀眾展開台、韓、英的跨界音樂奇幻之旅。

武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）

1997年發生巨浪擊落500萬個樂高積木事件，「東京特快」（Tokio Express）的貨櫃輪從鹿特丹出發要駛往紐約，行經康沃爾外海，遭遇巨浪襲擊，造成62只貨櫃落海，其中一只裝滿了樂高積木，多年來漂流到英國康沃爾北部及南部海岸，20多年來漂至海灘的積木源源不絕，出現尋寶熱潮，甚至有海灘上的樂高獵人，尋找稀有或絕版的樂高去販售。

武修平以樂高積木事件，創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品。（武修平提供）武修平以樂高積木事件，創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品。（武修平提供）

武修平說，在這部由7個樂章組成的室內樂作品中，每個樂章都象徵著遺失的樂高的一部分，帶領觀眾隨著這些音樂片段，展開充滿想像力的尋寶之旅，由於主題與環境保護、海洋污染有緊緊相扣，特別選在前身是酒廠倉庫的文化部藝文展覽館演出，並配合燈光和多媒體效果，感受腳踩沙灘、耳聽海風的沉浸體驗氛圍。

武修平表示，這場演奏會獲暢銷書《漂流奇聞：那落入海中的樂高積木（Adrift: The Curious Tale of the LEGO Lost at Sea）》作者Tracey Williams獨家授權影像素材外，以及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片，沉浸在音樂、影像、海洋元素以及眾多樂高積木構建的感官世界，體驗前所未有的藝術盛宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應