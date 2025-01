樂高海底歷險記！旅美作曲家武修平用音樂重現25年前海難奇事

旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品,演出跨界音樂奇幻之旅。(武修平提供)

〔記者蔡淑媛/台中報導〕旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品,明天將在文化部文化資產局藝文展覽館(台中舊酒廠)演出,以25年前「東京特快」貨櫃輪掉落樂高積木事件為主題,緊扣環境保護、海洋污染,演奏也加入國際知名暢銷書《漂流奇聞:那落入海中的樂高積木》作者獨家授權影像素材外,及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片,帶領觀眾展開台、韓、英的跨界音樂奇幻之旅。

武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品,演出跨界音樂奇幻之旅。(武修平提供)

1997年發生巨浪擊落500萬個樂高積木事件,「東京特快」(Tokio Express)的貨櫃輪從鹿特丹出發要駛往紐約,行經康沃爾外海,遭遇巨浪襲擊,造成62只貨櫃落海,其中一只裝滿了樂高積木,多年來漂流到英國康沃爾北部及南部海岸,20多年來漂至海灘的積木源源不絕,出現尋寶熱潮,甚至有海灘上的樂高獵人,尋找稀有或絕版的樂高去販售。

請繼續往下閱讀...

武修平以樂高積木事件,創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品。(武修平提供)

武修平說,在這部由7個樂章組成的室內樂作品中,每個樂章都象徵著遺失的樂高的一部分,帶領觀眾隨著這些音樂片段,展開充滿想像力的尋寶之旅,由於主題與環境保護、海洋污染有緊緊相扣,特別選在前身是酒廠倉庫的文化部藝文展覽館演出,並配合燈光和多媒體效果,感受腳踩沙灘、耳聽海風的沉浸體驗氛圍。

武修平表示,這場演奏會獲暢銷書《漂流奇聞:那落入海中的樂高積木(Adrift: The Curious Tale of the LEGO Lost at Sea)》作者Tracey Williams獨家授權影像素材外,以及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片,沉浸在音樂、影像、海洋元素以及眾多樂高積木構建的感官世界,體驗前所未有的藝術盛宴。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法