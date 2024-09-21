樂高海底歷險記！旅美作曲家武修平用音樂重現25年前海難奇事

旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕旅美新銳作曲家武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，明天將在文化部文化資產局藝文展覽館（台中舊酒廠）演出，以25年前「東京特快」貨櫃輪掉落樂高積木事件為主題，緊扣環境保護、海洋污染，演奏也加入國際知名暢銷書《漂流奇聞：那落入海中的樂高積木》作者獨家授權影像素材外，及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片，帶領觀眾展開台、韓、英的跨界音樂奇幻之旅。

武修平創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品，演出跨界音樂奇幻之旅。（武修平提供）

1997年發生巨浪擊落500萬個樂高積木事件，「東京特快」（Tokio Express）的貨櫃輪從鹿特丹出發要駛往紐約，行經康沃爾外海，遭遇巨浪襲擊，造成62只貨櫃落海，其中一只裝滿了樂高積木，多年來漂流到英國康沃爾北部及南部海岸，20多年來漂至海灘的積木源源不絕，出現尋寶熱潮，甚至有海灘上的樂高獵人，尋找稀有或絕版的樂高去販售。

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武修平以樂高積木事件，創作《漂。流》帶領7重奏室內樂作品。（武修平提供）

武修平說，在這部由7個樂章組成的室內樂作品中，每個樂章都象徵著遺失的樂高的一部分，帶領觀眾隨著這些音樂片段，展開充滿想像力的尋寶之旅，由於主題與環境保護、海洋污染有緊緊相扣，特別選在前身是酒廠倉庫的文化部藝文展覽館演出，並配合燈光和多媒體效果，感受腳踩沙灘、耳聽海風的沉浸體驗氛圍。

武修平表示，這場演奏會獲暢銷書《漂流奇聞：那落入海中的樂高積木（Adrift: The Curious Tale of the LEGO Lost at Sea）》作者Tracey Williams獨家授權影像素材外，以及新星韓國導演Induk Lee製作多媒體影片，沉浸在音樂、影像、海洋元素以及眾多樂高積木構建的感官世界，體驗前所未有的藝術盛宴。

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