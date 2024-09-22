沈昭良大型個展登日本攝影之都 柳美和舞台車點亮開幕夜

日本當代藝術家柳美和在台灣打造的「花鳥虹」舞台車，現身北海道東川町，助陣沈昭良成功開創當代攝影擴延實體感官的高規格展覽。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣攝影家沈昭良受邀在北海道東川町舉辦「廻流．復返 」攝影展 ，於21日進行一系列座談、導覽與盛大的開幕演出。日本當代藝術家柳美和在台灣打造的「花鳥虹」舞台車親自前往助陣，做為史上第一次沈昭良在海外結合實體舞台車的開幕晚會舞台。

沈昭良親自導覽說明展出作品。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

此次展覽是沈昭良創作生涯迄今最大型原作展，跨度超越30年的3個攝影系列專題，包括「築地魚市場」、「STAGE」（舞台車）、與最新系列「漂流」。沈昭良今日於線上受訪時表示，此次展覽「讓我得以從地理上、時序上、精神上乃至於情感上，重返攝影學習意義上的起點，同時展望未來的攝影創作與公共事務計畫；期望透過這次展覽，能帶動更多元、深入以及更寬闊的攝影交流。」

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開幕夜活動策劃柳美和（後排右1）、沈昭良（後排左4）與所有演出人員合照。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

展覽所在地是有日本攝影之都美譽的東川町文化藝廊，沈昭良不僅是首位受邀舉辦個展的台灣攝影藝術家，也成為該市文化藝廊40年來最壯觀的個人攝影展覽。21日的開幕演出於晚間登場，柳美和的「花鳥虹」舞台車，輾轉經由名古屋海運加上陸路行走，歷經50多小時抵達北海道東川町。這部「花鳥虹」曾在2014年的橫濱三年展現身，沈昭良說，貼在車身上的中華民國國旗徽章，在北國的夕陽餘暉中，仍相當耀眼。

鋼管舞者Tomoko Sake與雜技表演者Mecav演出。（黃郁修攝，也趣藝廊提供）

雖然北國初秋的夜晚已有涼意，但戶外實體舞台車「花鳥虹」的開幕夜仍聚滿人潮，精彩節目包括金曲得主卑南族歌手陳建年，與日本愛奴音樂家OKI、Repko跨語言的音樂表演，還有生猛的極限鋼管舞者、空中馬戲特技等，在「花鳥虹」展翼點亮的耀眼霓虹中，記錄了台灣文化跨境交流的一頁。

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