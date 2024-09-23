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（影音）澎湖北海發現疑似古文明遺址 文化部文資局將擇期會勘

2024/09/23 16:16

澎湖群島海洋志工保護團協會，在北海發現大量疑似海底遺址的石塊。（澎湖群島海洋志工保護團協會提供）澎湖群島海洋志工保護團協會，在北海發現大量疑似海底遺址的石塊。（澎湖群島海洋志工保護團協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島海洋保護志工團協會，日前在澎湖北海約20米深海域海洋生態浮潛巡邏時，意外發現疑似發現古文明遺跡，由玄武岩石柱搭建的海底遺跡，綿延超過1海浬，石柱似乎經過人為開鑿研磨，希望相關單位進行調查。文化部文化資產局水下考古站表示，若能提供座標，將擇期進行會勘。

由於石塊出現人工鑿痕，懷疑是海底古城遺址。（澎湖群島海洋志工保護團協會提供）由於石塊出現人工鑿痕，懷疑是海底古城遺址。（澎湖群島海洋志工保護團協會提供）

海洋志工陳盡川表示，澎湖群島海洋保護志工團協會日前執行海保署在地守護計畫，前往澎湖北海做生態環境的巡查，在某個海域發現到一處非常多的岩石，外觀非常的工整，似乎有被人為打磨加工過的跡象，而且其排列就好像石滬型態模樣。水深在10幾米到20幾米。因為水非常的混濁，又不是專門來調查這個議題的，無法做更廣泛的勘查，就簡單做個錄影紀錄而已，未來會安排再來做詳細的勘查。陳盡川認為這應該是有其人類演進的歷史根源，希望有關單位來研究探討。

文化部文化資產局水下考古站黃漢章隊長表示，澎湖南北海都傳出有類似遺址，南海虎井、東吉都曾發現，北海目斗嶼、姑婆嶼也有類似遺址，但因澎湖地理位置及岩石結構，也有可能是玄武岩柱狀節理掉落海中，還是要進一步調查。

昔日澎湖8景就有「虎井沉淵」，海底有南北向石牆，高出海底約3米。隨後又發現東西向石牆，與南北向的石牆成直角，形成十字型城郭狀構造物﹐並在北端有直徑20米的圓形構造物。有的認為是澎湖玄武岩地質所形成的自然構造；大多數認為是人為的建築，並將澎湖視為亞特蘭提斯。

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