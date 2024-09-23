雲林國際偶戲節9/26登場 10/11開幕當天台、日影視大咖雲集獻唱

雲林國際偶戲節本月26日起登場，縣府規畫系列活動邀請民眾前來感受偶戲之美。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節1999年開始舉辦至今已進入第22屆，今年以「超派偶宇宙」規畫，9月26日至10月13日隆重登場，今年金掌獎橫跨布袋戲、皮影戲、傀儡戲劇團皆參加，另10月11日開幕式當天邀請徐佳瑩、董事長樂團等大咖獻唱，歡迎全國鄉親到虎尾享受偶戲之美。

今年第18屆金掌獎9月29日至10月3日在虎尾同心公園隆重登場。（雲林縣政府提供）

雲林縣文觀處表示，9月26至28日第六屆青年金掌獎率先在虎尾同心公園登場，此次參賽的4位主演都是8、9年級生，是歷屆以來平均年齡最低，更有女主演二度參賽角逐，看點十足。9月29日至10月3日起則為第18屆金掌獎，此次10個參賽隊伍中，除了布袋戲團外，更有傀儡戲、皮影戲團體參賽，也是歷屆以來首度三種不同形式的偶戲同屆演出。另10月2至4日在布袋戲館展開第10屆小金掌，共40個隊伍參賽。

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雲林布袋戲館即日起展出偶戲節特展，以新興閣掌中劇團故事做為策展主軸，用「出外景」的概念展出劇團故事。（記者李文德攝）

文觀處指出，除了動態表演外，雲林布袋戲館即日起將有偶戲節特展，由新興閣掌中劇團與策展人邱俊達，以「出外景」概念，配合劇團拿手的戲碼，民眾能了解新興閣背後故事。

文觀處長陳璧君表示，為扣合國慶煙火活動，10月11日一連三天將是偶戲節重頭戲，11日下午有千人踩街，匯集國內外偶戲團隊踩街，打造嘉年華會般盛事，晚間開幕式更是大咖雲集，來自日本的演歌天后長山洋子、金曲歌后徐佳瑩、本土歌王蔡小虎、影視歌三棲男神鳳小岳獻唱，還有金曲樂團「董事長樂團」除了高唱布袋戲名曲外，更為首度開唱偶戲節專屬主題曲。

雲林縣長張麗善指出，開幕式後好戲不斷，在高鐵特定區還有「超派戲台」展現偶戲所有可能，有日、韓、泰等國際偶戲團隊演出，包含手指偶劇、懸絲偶、車人形、巨型偶等各有特色。歡迎民眾觀賞國慶煙火後，不妨待在雲林一同感受偶戲之美。

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