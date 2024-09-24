自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

灣聲樂團台灣行腳音樂會 邀學生與弱勢族群入場

2024/09/24 15:44

灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府、桃園企業聯合會、中央大學及灣聲樂團合作舉辦「灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會」，昨（23日起至25日於桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，白天6場次專為學生設計，邀請桃園市52所學校6100多名學生、45個社福團體600多人觀賞演出，夜間3場次則開放民眾索票。

市長張善政表示，文化局長期推動「牽手進劇場」計畫 ，邀請台灣優質表演團體，讓學生感受劇場魅力。此次除邀請灣聲樂團演出，教育局與社會局也攜手邀請學生及弱勢族群，一同感受音樂魅力。市府也將持續推動多元文化活動，讓更多市民接觸高品質的音樂與表演藝術。

灣聲樂團每年舉辦全公益台灣行腳，以「如果人們不走向音樂，就讓音樂走向人們」為核心，活動演出至今累積200場。而桃園是包容多元民族的城市，桃園的新住民人口數全台第2，負責行腳策畫的駐團指揮曾維庸表示，桃園有很多新住民，孩子們可能在家庭和學校之間，受到許多不同文化的刺激，因此特別設計古今中外、各式各樣的曲目，以台灣音樂為主軸，並結合異國風格的編曲，呼應桃園多元特色，同時響應台灣新文化的樣貌。

演出曲目有卑南古調、剪剪花、都馬調、男兒當自強、Pizz月夜、土耳其進行曲、Body Shark、牛犁歌、十八姑娘、茉莉花之探戈情迷、老人飲酒歌、生日快樂變奏曲、Por Una Cabeza、Mojito、孤勇者、葛瑪蘭組曲、採茶歌、一隻鳥仔哮啾啾、小黄鸝鳥、港都夜雨、戀曲1980、橄欖樹、墓仔埔也敢去、千風之歌、生肖嘉年華。

文化局表示，電子票券已索取完畢，實體票券可於24日至25日上午9點到下午5點，至文化局、桃園展演中心服務台索取，索完為止。

灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應