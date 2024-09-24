灣聲樂團台灣行腳音樂會 邀學生與弱勢族群入場

灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府、桃園企業聯合會、中央大學及灣聲樂團合作舉辦「灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會」，昨（23）日起至25日於桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，白天6場次專為學生設計，邀請桃園市52所學校6100多名學生、45個社福團體600多人觀賞演出，夜間3場次則開放民眾索票。

市長張善政表示，文化局長期推動「牽手進劇場」計畫 ，邀請台灣優質表演團體，讓學生感受劇場魅力。此次除邀請灣聲樂團演出，教育局與社會局也攜手邀請學生及弱勢族群，一同感受音樂魅力。市府也將持續推動多元文化活動，讓更多市民接觸高品質的音樂與表演藝術。

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灣聲樂團每年舉辦全公益台灣行腳，以「如果人們不走向音樂，就讓音樂走向人們」為核心，活動演出至今累積200場。而桃園是包容多元民族的城市，桃園的新住民人口數全台第2，負責行腳策畫的駐團指揮曾維庸表示，桃園有很多新住民，孩子們可能在家庭和學校之間，受到許多不同文化的刺激，因此特別設計古今中外、各式各樣的曲目，以台灣音樂為主軸，並結合異國風格的編曲，呼應桃園多元特色，同時響應台灣新文化的樣貌。

演出曲目有卑南古調、剪剪花、都馬調、男兒當自強、Pizz月夜、土耳其進行曲、Body Shark、牛犁歌、十八姑娘、茉莉花之探戈情迷、老人飲酒歌、生日快樂變奏曲、Por Una Cabeza、Mojito、孤勇者、葛瑪蘭組曲、採茶歌、一隻鳥仔哮啾啾、小黄鸝鳥、港都夜雨、戀曲1980、橄欖樹、墓仔埔也敢去、千風之歌、生肖嘉年華。

文化局表示，電子票券已索取完畢，實體票券可於24日至25日上午9點到下午5點，至文化局、桃園展演中心服務台索取，索完為止。

灣聲樂團台灣行腳第12季音樂會將於23日至25日，在桃園展演中心及中央大學大禮堂舉辦9場音樂會，其中6場次專為學生設計，3場次開放民眾索票。（桃市府提供）

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