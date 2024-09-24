沈昭良北海道開展 台式舞台車鋼管舞驚豔日本人

攝影家沈昭良（後排左4）與開幕夜活動策劃柳美和、東川町長菊地伸及所有演出人員合照。（也趣藝廊提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕有「日本攝影之都」之稱的北海道東川町首度邀請台灣攝影家沈昭良舉辦攝影個展「廻流．復返」，21日開幕晚會中特別安排了台式變形金剛舞台車登場，配合台日原住民歌手演唱，加上特技鋼管舞者等的精豔舞碼，台式聲光感官衝擊環繞，讓開幕活動達到高潮。

台灣攝影家沈昭良獲邀在北海道東川町舉辦個展，開幕晚會安排台灣卑南族歌手陳建年演唱故鄉普悠瑪。（也趣藝廊提供）

沈昭良這次帶來了97件正式裝裱作品，跨度超越30年的3個攝影系列專題：「築地魚市場」、「STAGE」、與最新作品「漂流」，也創下了東川町文化藝廊40年來最壯觀的個人攝影展。

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沈昭良是首位獲邀到東川町開展的台灣攝影家，全町非常重視這次的展覽，不但由町長菊地伸和兩位副町長帶頭，動員了在地媒體和企業負責人參加開幕，更舉辦美術館級別的座談會，邀請東京、香港、台灣等地的學者和攝影家參與，包括東京藝術大學名譽教授伊藤俊治、攝影記評論家港千尋、香港攝影家秦偉、日本舞台演出家柳美，以及日台策展人武藏野美術大學教授菅沼比呂志和華梵大學助理教授沈裕融等人也受邀觀禮。

最精彩的是以21日晚間，以台式舞台車為主舞台舉辦的開幕演出。這次首度登陸北海道的台式變形金剛舞台車「花鳥虹」，是柳美和於10年委託台灣廠打造，做為劇團巡演之用，這次特別為了沈昭良攝影展挺進北海道助陣。

演出內容包括台灣金曲得主卑南族歌手陳建年與日本愛奴音樂家OKI的台日原住民跨語言的音樂表演，還有特技鋼管舞者、特雜技演員的精彩舞碼，以實演的方式，讓日本民眾更能進入沈昭良鏡頭下「STAGE」系列攝影作品的情境。開幕晚會有上千名觀眾地場，台式聲光感官衝擊環繞，讓活動達到高潮。

台灣攝影家沈昭良獲邀在北海道東川町舉辦個展，開幕晚會由台式變形金剛舞台車登場並安排特技鋼管舞者演出，炒熱現場氣氛。（也趣藝廊提供）

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