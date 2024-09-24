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新屋藝文之夜10/12登場 踩街、演唱會、市集熱鬧一整天

2024/09/24 15:56

2024新屋藝文之夜10月登場，新屋區長鄭詩鈿（後排右）辦宣傳記者會，邀請蚵間國小舞蹈社表演。（記者黃政嘉攝）2024新屋藝文之夜10月登場，新屋區長鄭詩鈿（後排右）辦宣傳記者會，邀請蚵間國小舞蹈社表演。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕由桃園市文化局與新屋區公所共同主辦的「2024新屋藝文之夜藝遊客庄」，10月12日下午3點起在新屋埤親子運動廣場隆重登場，活動亮點包括踩街遊行、藝閣車展示，以及演唱晚會，邀請民眾一同感受新屋區的文化風采。

新屋區長鄭詩鈿表示，今年踩街遊行以「魚米之鄉」為主題，包含各里、社區參與至少15隊，另有至少5台社區製作的藝閣車，一同踩街遊行，展現新屋人的熱情、客庄藝文特色、社區工藝技術與海客文化風采。隊伍一路從新屋埤親子運動廣場出發，沿新福一路圍繞公所周圍的街區路線，返回活動地點。

鄭詩鈿另表示，壓軸的演唱會，也是鄉親、年輕人眾所期待，今年卡司包括白安、蕭秉治、怕胖團等知名歌手、樂團，以及在地客家歌手黃于娟等人來演唱多首膾炙人口的樂曲，透過踩街活動與音樂舞台的結合，將新屋區的文化與藝文特色推廣出去，期待吸引更多民眾走進新屋，體驗獨特的海客風情與文化魅力。

社子里長楊品潔表示，由社子、下田約15里民組成的新屋民俗藝陣團，將一同背著自行製作的公揹婆參與踩街，跟著客家歌曲手足舞蹈，與民眾互動，藉由活動展現新屋鄉親活力，同時與村莊鄉親聯繫感情。

新屋民俗藝陣團將帶著里民揹公揹婆踩街。（記者黃政嘉攝）新屋民俗藝陣團將帶著里民揹公揹婆踩街。（記者黃政嘉攝）

頭洲社區發展協會理事長許國楣表示，協會邀集10多位朋友穿著布馬踩街，布馬是客家庄最早表演的形式之一，在慶典中，也代表喜氣的象徵，也可以讓地方感覺到表演氣勢的存在。

頭洲社區發展協會理事長許國楣邀集10多位朋友穿著布馬踩街。（記者黃政嘉攝）頭洲社區發展協會理事長許國楣邀集10多位朋友穿著布馬踩街。（記者黃政嘉攝）

活動另有「農情海客創意市集」，邀請特色商家、攤商進駐，另外還有小船、風鈴彩繪以及海洋尋寶等活動體驗，以及提供小朋友遊玩的充氣氣墊及吹泡泡體驗。

鼎烽養蜂場負責人葉時旺是新屋在地青農，此次受鄭詩鈿及楊品潔邀請擺攤，他表示，攤位結合客庄活動主題，展售天然風味的蜂蜜農產品與客家米粉，期待讓更多人認識客家新屋得天獨厚的農產資源與美食文化。

當天市集邀請特色商家、攤商進駐，展售在地農特產品。（新屋區公所提供）當天市集邀請特色商家、攤商進駐，展售在地農特產品。（新屋區公所提供）

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