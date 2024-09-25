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迎接指揮生涯60年 秋山和慶攜手國台交、樓靜庭精采演出

2024/09/25 10:00

今年是東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60週年，國立台灣交響樂團邀請他到台灣高雄、台中進行兩場精采演出。（國立台灣交響樂團提供）今年是東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60週年，國立台灣交響樂團邀請他到台灣高雄、台中進行兩場精采演出。（國立台灣交響樂團提供）

〔記者陳建志／台中報導〕今年是東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60週年，雖已高齡83歲，仍每年指揮超過50場音樂會，國立台灣交響樂團特別邀請他來台擔任客席指揮，將演出多首交響名作，並與國台交法國號首席樓靜庭共同演出理查．史特勞斯第二號法國號協奏曲。

國台交劉玄詠團長表示，這場音樂會所呈現的3首曲目，特別邀請到東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶來到台灣，與國台交展現不同音場的快速轉換與更多樣性的曲目。強調秋山和慶曾受齋藤秀雄指導，之後在樂界嶄露頭角並其奠定崇高的地位，至今每年仍指揮超過50場音樂會，顯示出他對音樂的無限活力與熱情。

國台交指出，秋山和慶1964年首次指揮東京交響樂團，並擔任該樂團的音樂總監和常任指揮長達40年。且還擔任美國交響樂團的音樂總監、溫哥華交響樂團的音樂總監（現為桂冠指揮）以及雪城交響樂團的音樂總監。並曾獲得三得利音樂獎、文部大臣藝術激勵獎、大阪藝術獎、每日藝術獎、川崎市文化獎和京都音樂獎。他還在2001年被授予紫綬褒章，2011年獲得旭日中綬章，並於2014年被選為文化功勞者。

這次來台演出的曲目包括，選自白遼士《浮士德的天譴》的〈匈牙利進行曲〉，以及選自聖桑第三號交響曲《管風琴》，更攜手國台交法國號首席樓靜庭共同演出理查．史特勞斯第二號法國號協奏曲。

樓靜庭表示，相當期待演出這首對於法國號來說有一定難度的協奏曲，一方面因理查．史特勞斯本身很了解法國號的特性，所以能寫出展現這個樂器獨特之處，譬如在樂曲開頭及第三樂章間都運用許多大跳的技巧；另一方面則將每個樂句都拉得相當長，在銜接處又有很多細節要處理，這樣的作品對演奏家有很大挑戰性，但卻可讓聽眾很明顯地聽到每個段落間不同風格切換，希望自己能帶來最精采的演出。

10月4日晚上7點30分在衛武營國家藝術文化中心音樂廳、10月5日晚上7點30分在國台交演奏廳演出，有興趣的樂迷可到場欣賞。

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