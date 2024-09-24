輪椅音樂會11月高美館登場 張正傑攜旅歐女高音共享迷人旋律

台灣鬼才大提琴家張正傑邀請知名旅歐女高音賴珏妤加入輪椅音樂會演出。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年邁入第10年的「張正傑輪椅音樂會」，11月23日即將在高美館登場，台灣鬼才大提琴家張正傑邀請知名旅歐女高音賴珏妤及3位聲樂家聯手弦樂4重奏，用最蕩氣迴腸的人聲、深入人心的旋律，演繹多首膾炙人口的歌劇歌曲。

張正傑說，早期音樂廳的觀眾席配置只有少量輪椅席位，對於身障朋友不太友善，2013年由他首創的輪椅音樂會，在台北演出後引發熱烈響應後，在中鋼集團熱心參與及大力推廣下，2015年於高雄首演，鼓勵他們走出家門，聆聽美妙的音符。

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10年來，張正傑圓了許多輪椅族的音樂夢，還有聽眾的家人感念，老人家最後一次坐著輪椅走出家門，就是為了參加音樂會；張正傑表示，許多輪椅族的朋友在參加完音樂會後，彼此從陌生到熟悉，相互陪伴打氣，更能在自己熟悉的「寶座」上，享受迷人激盪的樂符。

今年張正傑再度推出「輪椅歌劇院」，把華麗的歌劇搬到高美館演出，更限定只有輪椅族才能參加，目前已有近百人報名，張正傑說，這次音樂會集結世界上多部知名歌劇的精華曲目，耳熟能詳的樂符，加上他幽默的介紹，相信就算是門外漢也不會感到枯躁，要讓他們感受到歌劇帶來的瘋狂與震撼。

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