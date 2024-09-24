難得一見「玉唅蟬」公開亮相 竟然深藏意義

紫砂陶燒蟈蟈棲竹筍擺飾。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館與國立臺灣大學昆蟲學系合作策劃「鳴蟲文化與科學特展」，聚焦於蟬、螽蟴與蟋蟀三類鳴蟲，透過精選標本與文物，結合深入淺出的科學知識，從藝術、生物學及保育層面介紹鳴蟲文化及生態現況。即日起至114年5月11日於台博館一樓西展間展出。

範製富貴有餘銘文雞心形蟈蟈葫蘆罐附木口琥珀雕花高蒙芯。（台博館提供）

本次特展共規劃「鳴蟲的相關故事」、「鳴蟲的詩詞」、「鳴蟲的文化與藝術」、「鳴蟲的生物學」、「鳴蟲的保育」等五大單元主題，精選232件鳴蟲標本及國立台灣大學知名昆蟲學者楊平世收藏的鳴蟲文物，楊平世表示，這個展覽最大的目的就是普羅化，在古老的國家，如中國、西班牙、義大利等都有賞玩鳴蟲相關的蟲具。除了個人收藏，還結合台大的館藏標本，搭配各種影像和聲音展出。其中玉唅蟬、範製雞心形蟈蟈葫蘆罐及紫砂陶燒蟈蟈棲竹筍擺飾等均是難得一見的亮點展品。

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「漢八刀」玉蟬。（台博館提供）

玉唅蟬是陪葬玉器組中的一件，蘊藏生命「生生不息」的意義。古人認為玉有除凶去害和避邪擋煞效用，用玉器塞住死者的九竅，可使屍身不腐、精氣長存，進而獲得永生的機會，九竅玉中最講究的是口唅，最常見的造型為蟬，又稱為唅蟬。本次展出的玉唅蟬，表面呈現沁色和鈣化現象，為典型的「漢八刀」玉蟬。

此外，雞心形葫蘆罐是飼養蟈蟈的實用蟲具，本次展出的「範製富貴有餘銘文雞心形蟈蟈葫蘆罐附木口琥珀雕花高蒙芯」造型典雅端正，銘文清晰深刻，蒙芯用琥珀鏤雕蒼松和3隻可動的飛鳥，象徵長壽、堅韌不屈，和遠離官場、推崇自然的志趣，製作精良，具有相當高的收藏價值。更多展覽及相關活動詳詢台博館官網

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