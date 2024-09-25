青年金掌獎為偶戲節「起鼓」 4演出團隊創歷屆最年輕

第6屆青年金掌獎創下平均年齡最年輕的一屆。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕「雲林國際偶戲節」將於明天起將以「青年金掌獎」為活動揭開序幕，共有4劇團青年藝師競逐，今年除了有女主演2度挑戰外，更是創下報名平均年齡20多歲紀錄。文觀處長陳璧君表示，接力登場的「金掌獎」更是首次出現魁儡戲、皮影戲劇團與布袋戲團角逐，讓「偶戲」節更完整，明起一連8天在虎尾同心公園登場，歡迎喜愛偶戲的民眾前往看戲。

金掌獎2007年設立迄今，已進入第18屆，是全國最具權威性的專業布袋戲擂台賽，以雙年展概念規畫，一年「兒童布袋戲」，一年「傳統經典」，今年輪至「兒童布袋戲」劇目，打造適合兒童觀看的偶戲節目；另為鼓勵40歲以下年輕藝師參賽，迄今也已第6屆，明天起將率先為偶戲節「起鼓」，迎接系列活動。

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第6屆青年金掌獎、第18屆金掌獎明起將在虎尾同心公園登場。圖為去年金掌獎演出照片（雲林縣政府提供）

青年金掌獎先後由五洲小桃源掌中劇團、日月興掌中劇團、小西園第四代掌中劇團及台北木偶劇團新生代演出。陳璧君表示，今年青年金掌獎創下6屆以來最年輕的一屆，幾乎都為八、九年級生，平均年齡僅有20多歲。其中五洲小桃源掌中劇團女主演陳淑如更是連續兩年參加競賽，挑戰自我。她也認為，這與縣府12年來推動布袋戲扎根計畫有關，讓年輕一代對於布袋戲產生濃厚興趣並且投入。

另，29日起將進行金掌獎競賽，陳璧君表示，此次將由10個團體接力登場演出，其中更有錦飛鳳傀儡戲劇團、永興樂皮影劇團加入參賽，是以往金掌獎中很難看見，尤其相較於布袋戲，皮影、傀儡戲面臨著更需保存的問題，此次3種偶戲演出讓民眾們大飽眼福，也能看見金掌獎對於偶戲表演已經產生連鎖反應。

文觀處表示，明起青年金掌、金掌獎晚間在虎尾同心公園登場，更同時有直播，10月13日為頒獎典禮，歡迎愛好偶戲的民眾前往觀賞。

第18屆金掌獎共有10團隊演出，其中錦飛鳳傀儡戲劇團、永興樂皮影劇團也加入參賽，看點十足。（雲林縣政府提供）

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