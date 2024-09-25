寰宇散步吉伊卡哇伴你飛 華航攜手五桐號推出日式風味甜品

華航攜手五桐號推出日式風味甜品，提供旅客每一趟旅程都能有不同的餐點體驗。（華航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅人搭機遨遊世界，機上的餐食也是旅程中的一部分，為持續不斷創新，提供遊客每一趟旅程都能有不同的餐點體驗，華航與多家知名品牌異業合作，廣受好評和喜愛，近期攜手知名手搖品牌五桐號，可愛驚喜再一發，五桐號與日本吉伊卡哇（ちいかわ/chiikawa）聯名，為華航推出獨家機上甜點、飲品和冰淇淋，全航線、全艙等都能吃得到。

五桐號與日本吉伊卡哇聯名，為華航推出獨家機上甜點、飲品和冰淇淋，伴旅客舒心飛行。（華航提供）

華航表示，此次與五桐號再度結為盟友，把吉伊卡哇帶上3萬英呎高空，角色的世界如同現實生活的人們，需要透過「工作賺取收入」過生活，而他們總是努力工作且勇於去挑戰新事物，在遇到窘境時，也能抱持著正向的角度看待並解決。如此貼近人心的角色，讓人看到吉伊卡哇就彷彿看到自己，為旅客治癒心靈、帶來正能量。以茶為推廣的五桐號，此次當然也為華航旅客設計以茶為基底的飲品和點心，像是帶有濃濃茶香的紅玉紅茶風味小雪餅、酸甜不膩口的百香果綠茶凍冰淇淋，分別在區域線不同航程的經濟艙提供。飲品部分，有著夢幻粉橘色的百香果紅茶氣泡飲微甜清爽，供應於全航線、全艙等；搭乘飛時較短的航線如沖繩、香港、釜山、熊本、福岡等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可以享用鋁箔包蜜桃冰茶。2025年還會有第2波新品「太妃糖珍奶棉花雪Q餅」、「冬瓜檸檬」，以及隱藏版甜點上線。

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活動期間內完成指定任務，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票。（華航提供）

次外，消費者在9月27日至10月31日，於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照上傳至華航Facebook粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票；相同辦法適用於9月27日五桐號南西店門市打卡活動，當日前200名的顧客除了能參與機票抽獎，還可搶先品嘗華航機上點心。如在10月搭乘華航班機，10月31日前憑登機證到五桐號任一門市購買飲品，則可享大杯量中杯價（部分品項不適用，以門市公告為主）。

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