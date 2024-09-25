丹麥詩人勞淑珍 最有印象的台灣詩人竟是「她」

2024台北詩歌節駐市詩人勞淑珍（Sidse Laugesen）。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的2024年台北詩歌節，邀請鴻鴻擔任策展人，以「詩如何讀我」為題，探討詩歌與讀者生命之間的深層對話，特邀丹麥詩人勞淑珍擔任駐市詩人，以及來自緬甸、日本、美國以及香港等地的國際詩人，舉辦講座、電影放映會等活動進行詩跨文化交流。2024台北詩歌節將於9月28日至10月12日登場。

2024台北詩歌節由詩人鴻鴻（右2）策畫，將於9月28日至10月12日登場，特別邀請丹麥詩人勞淑珍（左2）為駐市詩人。（台北市文化局提供）

即日起將在台北駐市至10月12日的勞淑珍，不僅是丹麥語翻譯家，同時也是漢語詩人，曾翻譯出版殘雪、廖亦武、蘇童、王小波、余華、張愛玲等做家的譯作。今年甫出版首部漢語詩集《我的牛逼母雞》，展現對自然萬物與人類情感交織的深刻思考。她受訪時表示，台灣詩人中對夏宇最有印象的，因為其詩作中探討文字語言以及人與人間的交流，讓身為翻譯家的她很有感。她亦表示，「希望這次來到台北可以更了解近代台灣的詩人，並且可以跟年輕詩人有更多交流。」

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首次來台的勞淑珍將在9月28開幕當天與其他詩人進行朗讀詩句等活動，並於9月29日、10月4日舉辦駐市詩人講座。活動詳詢「台北詩歌節」官網與官方臉書。

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