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建立台語文化堡壘 成大第3屆台語文獎學金22人獲獎

2024/09/26 14:08

建立台語文化堡壘 成大第3屆台語文獎學金22人獲獎2023第2屆成大台語文獎學金得獎學生合影。（成大台語研究室提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第3屆成大台語文獎學金，共有成大師生22人獲獎，其中不乏日籍僑生，共頒發21萬元獎金，將於10月4日在台文系台文講堂舉行頒獎典禮，各界齊聚一堂，共同推動台語文化。

這項獎學金，由成功大學台灣語文測驗中心、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會、台灣羅馬字協會共同合作設立，以鼓勵成大師生從事台語文研究與教學。

當天頒獎典禮將有重量級來賓出席頒獎，包含林茂生教授的孫子林承志作家，王育霖的兒子王克紹醫師，發枝台語基金會董事長蔣榮欽醫師，前台灣文學館館長鄭邦鎮，知名律師陳頂新等。

台灣語文測驗中心主任蔣為文教授表示，由於有獎學金的鼓勵，成大學生從事台語研究及加入台語師培行列的意願及成效越來越好。成大台文系台語師培畢業生（含學士後學分班），今年度有13名學員通過各縣市教師甄選考取專職台語中學老師，連續2年為全國台語師培大學的第1名。

蔣為文表示，透過各界熱心人士與成大合作提供更多獎學金，以鼓勵更多年輕人投入台語文的復振運動，促進台灣語文的永續發展。

第3屆獲獎名單，林茂生教授台語教學優良獎：林裕凱；蔣發太先生台語文傳承獎：王子豪、羅子傑、王維震、陳宥瑋、張廖家歆、莊喻涵、李沂妏；蔣發太先生台語師培菁英獎：黃友弟、蕭宴煊、陳語涵、姚卓鈞、林芷妤、林俊義；王育霖詩人檢察官獎：張琮勛、林俊義、黃友弟、陳語涵、林芷妤、王琪、全林楷倫；詹文聲教授外籍生台語文獎學金：井上倫枝（日本籍）。

建立台語文化堡壘 成大第3屆台語文獎學金22人獲獎2023第2屆成大台語文獎學金得獎學生與來賓合影。（成大台語研究室提供）

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