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竹市光武國中首壯舉「西班牙走讀」 紀錄片展現國中生國際力

2024/09/26 14:22

新竹市光武國中首壯舉「西班牙走讀」躍進大螢幕，10月17日紀錄片首映展現國中生強韌國際力。（記者洪美秀翻攝）新竹市光武國中首壯舉「西班牙走讀」躍進大螢幕，10月17日紀錄片首映展現國中生強韌國際力。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中校長黃信騰與8名老師，今年7月15日帶領24名國中生前往西班牙展開朝聖之路，完成15天的走讀課程，學生在出發前須達到文史、語言、議題探究及體能核心訓練等行前課程，除完成5天徒步健走120公里壯舉，現在更把走讀課程拍成紀錄片，躍上大螢幕，邀大家進電影院看他們15天的蛻變歷程。

黃信騰說，西班牙走讀課程是最貼近108課綱的實踐，跨域整合的訓練提供孩子面對真實的未來，西班牙走讀以國際教育為核心，透過課程引導，學生更能體會世界的遼闊，學生手繪台灣知名景點的小卡、手寫春聯、自製印章，跟世界各地朝聖者互動交流，是一門「在地出發走向國際」的國際教育課程，而紀錄片也真實紀錄這群國中生堅持的過程，跳開舒適圈後，學生在戶外學習地理、歷史、家政等知識，知識不再是象牙塔內的飾品，而能學以致用。

黃信騰說，回國後，學生反思旅程收穫，每個學生「用照片說故事」，透過拍攝的照片，述說最初的感動，學校規畫在新竹巨城購物中心3樓，舉辦走讀課程攝影展，除學生用照片說故事，也有師長紀錄的沿途人文、藝術及漏網鏡頭，師生聯手開設攝影展，分享這段成長故事。

此外，學校也挑戰把課程變紀錄片，透過空拍、錄影記錄學生參與課程的點滴，從上萬個影片素材，製作約30分鐘的紀錄片，並以光武走讀的標誌為題，取名「光武藍背包」。這支紀錄片記錄著全台第一個完成西班牙朝聖之路的國中生團體，學校更爭取威秀影城支持，10月17日在新竹巨城威秀影城舉辦全台首映會。

「這是一支孩子們主演的電影」，黃信騰說，攝影展暨紀錄片發表10月17到11月4日在巨城購物中心3樓迴廊展出，開展當天也會在威秀影城7樓舉辦開幕典禮及紀錄片首映會。首映會不售票採自由入場，影廳200個座席額滿就不再開放入場，邀大家走進電影院，看這群國中生的蛻變歷程。

新竹市光武國中首壯舉「西班牙走讀」躍進大螢幕，10月17日紀錄片首映展現國中生強韌國際力。（記者洪美秀攝）新竹市光武國中首壯舉「西班牙走讀」躍進大螢幕，10月17日紀錄片首映展現國中生強韌國際力。（記者洪美秀攝）

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