睽違5年 台中豐原又有大型書店開幕

金石堂豐原店設於大平洋百貨。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年誠品、諾貝爾與三民書局相繼退出豐原後，豐原5年來缺乏大型書店，今（26）日金石堂豐原店位於豐原太平洋百貨7樓開幕，周邊環繞著廟東夜市和車站商圈。金石堂的進駐將填補豐原與后里、石岡、東勢地區居民的閱讀需求缺口。

豐原太平洋百貨今日上午週年慶開幕，除了各項優惠，金石堂書店新門市開幕成為焦點，今日起舉辦一系列開幕活動。單筆消費滿500元贈50元抵用券，滿千贈百。憑豐原太平洋百貨內其他專櫃當日消費明細，至金石堂豐原店即享滿額現折50元。金石堂會員獨享優惠也不容錯過，至10月底前申辦會員，即享門市消費9折優惠，舊會員來店過卡也能同享。

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不少豐原愛書人期待金石堂開幕，石岡區呂先生說，之前常到三民書局閱讀跟買書，豐原總算又有大型實體書店，可以滿足台中山線民眾購書需求。

金石堂豐原店設於大平洋百貨。（記者張軒哲攝）

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