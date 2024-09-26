消滅吃不完的文旦 快試試這個方法

（圖片摘自農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

〔記者魏伶如／台北報導〕家裡的文旦還滾來滾去，沒消化完嗎？農糧署特別在臉書「鮮享農YA - 農糧署」介紹了期間限定的文旦飲品，對於喜歡來杯手搖飲的人來說，在家調杯季節限定版，省錢又能消耗吃不完的文旦，絕對值得試試。

鮮享農YA的「文旦飲品」有三款：

柚香綠茶：以「綠茶」為基底，搭配文旦果肉一同攪打最後加入一顆甘梅點綴。口味酸甜，濃郁茶香中帶有文旦清香

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文旦雪碧：以「雪碧」為基底，將文旦果肉以湯匙壓出汁後加入冰塊混合，再加入薄鹽提味。鹹甜清爽，還有繽紛氣泡感。

文旦優酪乳：以「無糖優酪乳」為基底，兩者混合後，以果汁機打勻。風味香醇，補充滿滿活力。

切下來的文旦皮也不要急著丟，將白色內膜去除乾淨，切小塊，泡在75%酒精中，約泡1週左右，過濾裝在噴瓶，就是非常棒的廚房清潔劑，流理檯面的油汙，噴一下輕鬆去除。或是將柚皮酒精1、過濾水3、35%起泡劑2/3的比例調成洗碗精。

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