自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

消滅吃不完的文旦 快試試這個方法

2024/09/26 18:30

（圖片摘自農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」）（圖片摘自農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

〔記者魏伶如／台北報導〕家裡的文旦還滾來滾去，沒消化完嗎？農糧署特別在臉書「鮮享農YA - 農糧署」介紹了期間限定的文旦飲品，對於喜歡來杯手搖飲的人來說，在家調杯季節限定版，省錢又能消耗吃不完的文旦，絕對值得試試。

鮮享農YA的「文旦飲品」有三款：

柚香綠茶：以「綠茶」為基底，搭配文旦果肉一同攪打最後加入一顆甘梅點綴。口味酸甜，濃郁茶香中帶有文旦清香

文旦雪碧：以「雪碧」為基底，將文旦果肉以湯匙壓出汁後加入冰塊混合，再加入薄鹽提味。鹹甜清爽，還有繽紛氣泡感。

文旦優酪乳：以「無糖優酪乳」為基底，兩者混合後，以果汁機打勻。風味香醇，補充滿滿活力。

切下來的文旦皮也不要急著丟，將白色內膜去除乾淨，切小塊，泡在75%酒精中，約泡1週左右，過濾裝在噴瓶，就是非常棒的廚房清潔劑，流理檯面的油汙，噴一下輕鬆去除。或是將柚皮酒精1、過濾水3、35%起泡劑2/3的比例調成洗碗精。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應