自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

三義木雕藝術節 雙十國慶假期登場

2024/09/26 17:21

三義木雕藝術節活動宣傳邀來木雕大師李慶隆、李甘惠父女檔聯手現場創作木雕，展現傳承精神。（苗栗縣政府提供）三義木雕藝術節活動宣傳邀來木雕大師李慶隆、李甘惠父女檔聯手現場創作木雕，展現傳承精神。（苗栗縣政府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華，將10月10日至13日在三義木雕博物館前廣場及水美藝術街登場，規劃有多種木雕體驗、職人現場創作、藝文表演、文創市集等節目活動，縣府歡迎民眾利用國慶假期造訪，感受山城藝術饗宴。

苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華，將10月10日至13日登場。（苗栗縣政府提供）苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華，將10月10日至13日登場。（苗栗縣政府提供）

縣府今（26）日為活動宣傳，邀請木雕大師李慶隆、李甘惠父女檔，現場聯手表演木雕創作，展現三義木雕工藝傳承的精神。縣府文化觀光局長林彥甫表示，三義木雕藝術節每年都吸引大批遊客造訪，今年活動將於10月10日起展開，當天上午11點以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午則「台灣木雕薪傳成就獎」表揚及年度「台灣國際木雕競賽」頒獎。

此外，10月10日到13日在木雕博物館廣場周邊規劃具互動性的藝文表演、文創市集、冰雕創作與體驗、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸體驗、親子木藝DIY等活動；在水美藝術街，則有客家樂舞表演、拍照留影、打卡換好禮、職人現場創作表演、職人手作DIY（竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學）等活動。

縣長鍾東錦表示，木雕作品都是木雕師的精心創作，每一個作品背後都有一個故事，歡迎國內外遊客踴躍參與，欣賞三義木雕藝術之美，體驗慢城慢活樂趣。

除了三義木雕節活動，縣府也規劃了兼具知性與感性的「品三義 慢城心旅」，將不同面向的文化景點融入三義小城的雕刻秘境，也歡迎民眾到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活的優美、蓬勃的生態資源與木雕文化巡禮。相關活動資訊，請上2024三義木雕藝術節系列活動網站查詢www.sanyi-woodart.com.tw。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應