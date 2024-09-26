三義木雕藝術節 雙十國慶假期登場

三義木雕藝術節活動宣傳邀來木雕大師李慶隆、李甘惠父女檔聯手現場創作木雕，展現傳承精神。（苗栗縣政府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華，將10月10日至13日在三義木雕博物館前廣場及水美藝術街登場，規劃有多種木雕體驗、職人現場創作、藝文表演、文創市集等節目活動，縣府歡迎民眾利用國慶假期造訪，感受山城藝術饗宴。

苗栗縣三義木雕藝術節系列活動-木藝慢活嘉年華，將10月10日至13日登場。（苗栗縣政府提供）

縣府今（26）日為活動宣傳，邀請木雕大師李慶隆、李甘惠父女檔，現場聯手表演木雕創作，展現三義木雕工藝傳承的精神。縣府文化觀光局長林彥甫表示，三義木雕藝術節每年都吸引大批遊客造訪，今年活動將於10月10日起展開，當天上午11點以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午則「台灣木雕薪傳成就獎」表揚及年度「台灣國際木雕競賽」頒獎。

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此外，10月10日到13日在木雕博物館廣場周邊規劃具互動性的藝文表演、文創市集、冰雕創作與體驗、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸體驗、親子木藝DIY等活動；在水美藝術街，則有客家樂舞表演、拍照留影、打卡換好禮、職人現場創作表演、職人手作DIY（竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學）等活動。

縣長鍾東錦表示，木雕作品都是木雕師的精心創作，每一個作品背後都有一個故事，歡迎國內外遊客踴躍參與，欣賞三義木雕藝術之美，體驗慢城慢活樂趣。

除了三義木雕節活動，縣府也規劃了兼具知性與感性的「品三義 慢城心旅」，將不同面向的文化景點融入三義小城的雕刻秘境，也歡迎民眾到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活的優美、蓬勃的生態資源與木雕文化巡禮。相關活動資訊，請上2024三義木雕藝術節系列活動網站查詢www.sanyi-woodart.com.tw。

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