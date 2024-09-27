2024吳濁流文學獎得獎出爐 劉金雄〈托馬斯的回家路〉摘現代詩首獎

2024年吳濁流文學獎得獎名單今日公布得獎名單！頒獎典禮預計11月9日在新埔鎮吳濁流故居舉行。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2024年吳濁流文學獎得獎名單今日公布！新竹縣政府文化局表示，現代詩首獎劉金雄〈托馬斯的回家路〉、兒童文學首獎陳詩婷〈獅子頭白菜滷〉、散文首獎陳翔羚〈母親的那面牆〉、短篇小說首獎蘇筠雅〈無樹的山徑〉、客語詩首獎蕭宥〈火燒島〉，頒獎典禮預計11月9日在新埔鎮吳濁流故居舉行。

文化局表示，台灣文學史上現存最久的吳濁流文學獎，今年首度開放海外及非本國籍民眾投稿，總共收到705篇稿件，經初審與決審，5大徵文類別均選出首獎1名、評審獎1名與優選2名，共計20篇得獎作品；其中張英珉以〈音癡鬼一家〉和〈一些最後的風景補拍〉分別獲得兒童文學與短篇小說優選，是本屆唯一的雙料得主。

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現代詩首獎由劉金雄〈托馬斯的回家路〉獲得，「托馬斯」（tumaz）即台灣黑熊的布農族語；本詩描繪台灣黑熊在山中巡遊活動的樣態，呈現高山的壯麗與生態之美，堪稱以現代詩書寫台灣生態的佳篇。

兒童文學首獎是陳詩婷〈獅子頭白菜滷〉，文題討喜，淮揚菜系的「獅子頭」與台灣本土的「白菜滷」呈現專屬於台灣時空環境的特殊拼貼，全文以開心的節奏基調與無厘頭的樂趣層層堆疊，透露超越功利、簡單自在而純真的生活態度。

散文首獎陳翔羚〈母親的那面牆〉藉物思人，母親留給作者的遺物其實是一面CD拼成的記憶之牆，訴說著音樂不僅是母親的喜好，更是伴隨工作、生活與奮鬥人生的排遣與慰藉，道出無盡的傷逝與思念之情。

短篇小說首獎則由蘇筠雅〈無樹的山徑〉掄元，以有新創夢的兒子、關係疏離的父親、拒絕兒子的山友陳大哥為主要角色，宗教情懷、父子關係和登山經歷是3個敘事主題，以不煽情、不黏膩而帶有特殊乾澀感的手法成功處理父子關係，呈現素樸收斂的美學，妥貼地經營疏離的意象。

今年甫摘下教育部閩客語文學獎首獎的台東女中17歲高二學生蕭宥，是本屆最年輕的得獎者，其客語詩首獎詩作〈火燒島〉，以白色恐怖時期綠島的政治受難者為主題，全篇以對綠島地景的描繪與等待未來希望的基調，取代激烈的怨恨與抗議，客語文字精確道地卻不艱澀，充滿浪漫的詩意。

文化局長章宗耀表示，本屆吳濁流文學獎計有現代詩265件、兒童文學96件、散文159件、短篇小說121件及客語詩37件，其中海外稿件59件。19位得獎者中，30歲以下有4位，30至50歲有7位，50至60歲有8位。得獎名單可參閱新竹縣政府文化局網站：https://gov.tw/PUi 。

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