2024西螺大橋藝陣文化祭 600秒國慶暖場焰火秀搶先看

2024西螺大橋藝陣文化祭同時將舉辦攝影比賽。（雲林縣政府提供）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕「2024西螺大橋藝陣文化祭」將於10月5、6日在西螺盛大舉行，2天活動都在下午3時開始，第1天除了戰獅鼓陣、官將舞陣以及火舞表演等，開幕式夜晚還有火把遊行西螺大橋；第2天則會在西螺大橋上施放600秒國慶暖場焰火秀，同時還將舉辦攝影比賽。

2024西螺大橋藝陣文化祭今年是第3屆，5日開幕後將有新竹聯豐戰獅鼓陣、藝響台灣劇團官將舞陣以及雲火INFERNO火舞團表演，還有知名台語歌手許志豪獻唱，都是很精采的視覺和聽覺的饗宴；開幕式夜晚火把遊行，將在橋中第16墩齊聚點燃聖火台，啟動主視覺翻轉字體「國慶在雲林、祈福好臺灣」中的「祈福」、「雲林」等翻轉字的焰火瀑布秀。

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6日的活動則由西螺福興宮率領在地宮廟眾神明遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香，並施放600秒國慶暖場焰火秀，民眾可以搶先看到雙十焰火。

另外，今年活動還將舉辦「2024年西螺大橋藝陣文化祭攝影比賽」，金牌獎金高達3萬元，總獎金達10多萬，民眾可以參加藝陣文化祭時，用鏡頭捕捉精采畫面投件參賽。詳情請參閱簡章：https://reurl.cc/E6bZOm。

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