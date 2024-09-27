宜蘭壯圍土礱間變攝影沙龍 吳宇童：延續共享精神

宜蘭壯圍老屋「月英ㄟ土礱間」經活化，華麗轉身為攝影藝文沙龍時光窩窩。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕壯圍沙丘旁的公館老屋「月英ㄟ土礱間」，前身是碾米廠，1940年代除做為米糧交易與加工，老屋主月英（土礱間經營者）還會為村民耐心讀報，「土礱間」成為當地重要訊息交流聚會所；時隔超過半世紀，華麗轉身為攝影藝文沙龍「時光窩窩」，並由北漂返鄉攝影師吳宇童進駐經營。她說，將延續老屋共享精神，利用自己能力回饋在地。

「陰暗潮濕、屋頂漏水及屋梁蟲柱，是對土礱間的第一印象！」吳宇童說，當時很多人打退堂鼓，但她卻一眼愛上這布滿歷史痕跡、挑高寬敞的空間，這個空間非常適合當作攝影棚，又鄰近壯圍沙丘，是夢想中的房子。

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北漂返鄉攝影師吳宇童進駐「月英ㄟ土礱間」，將延續老屋共享精神。（記者王峻祺攝）

去年2月被通知入選進駐，正式簽約後，吳宇童興奮返家和爸爸分享，父女倆開心編織宜蘭生活願景，未料隔2天爸爸確診，不久後離世，3月底忙完後事，她鼓起勇氣再度踏入土壟間，發現屋檐下多了燕巢，看著燕子忙碌辛勤，便告訴自己不能輸，務必振作。

吳宇童表示，4月著手改造老屋，整理環境時被蚊蟲叮得滿身包，還差點被龜殼花咬傷，與小貓、老鼠及蟑螂在屋內玩捉迷藏，更是家常便飯，屋梁因蟲柱幾乎拆光，一度備感修復壓力，但好在有縣府、潮間帶團隊及屋主協助，以及鄰舍的友善，讓她對未來充滿希望，沒有繼續沉浸於悲傷中。

「月英ㄟ土礱間」改造後，變身攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」，為老屋新生再添典範。（宜蘭縣府提供）

「宜蘭還有她的親人，是她最珍愛的故鄕。」吳宇童說，時光窩窩會延續「共享、共創、共生」精神，每季更換室內外近60坪挑高場地風格，並開放空間，提供出租預約及基本設備，讓想教學辦展者，能有舒適空間分享理念與作品，同時為創業青年打造自由彈性的經營場域，也可成為造訪旅客的夢幻拍攝基地。

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