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首度公私協力擴辦 「秋OUT音樂節」今起兩天嗨翻公館

2024/09/28 10:37

今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。（台北自來水事業處提供）今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。（台北自來水事業處提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦，活動範圍從公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場到古亭河濱公園，包含金曲歌王「蛋堡」、「Leo王」等100組國內外藝人週末嗨翻公館地區。

今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。圖為2024秋OUT先行場大合照。（台北自來水事業處提供）今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。圖為2024秋OUT先行場大合照。（台北自來水事業處提供）

台北南區是台灣流行音樂文化發源地，擁有最多音樂展演空間、書店、咖啡廳等，蘊含巨大藝文能量。北水處表示，公館地區近年已自然形成年輕音樂愛好者聚集地，民間的舉辦的「秋OUT音樂節」也成為在地指標活動，為讓面臨轉型的公館商圈再度發展，北水處、水利處、商業處、悠遊卡松等公部門以及公館商圈組織、音樂展演空間業者公私協力，由政府出資3座免費大舞台、民間自費舉辦3座售票舞台及3座免費小舞台。

今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。（台北自來水事業處提供）今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」，最早由在地業者舉辦，是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，隨著規模逐年擴大，今年更與北水處、水利處、商業處以及公館商圈等組織公私協力擴大舉辦。（台北自來水事業處提供）

「秋OUT音樂節」是全國唯一可在都會區躺著聽的音樂節，主打慵懶chill的氛圍，今年邀請包含日本、韓國、泰國、香港等國外樂團來台演出，9座舞台音樂風格各異，公館水岸廣場的「秋月」、「秋菊」雙舞台，結合靈魂樂、R&B、Jazz、City Pop等多元曲風，深夜室內則是日系動漫夜間派對。今年新增的自來水園區「秋水」舞台主打嘻哈音樂、公館商圈「秋遊」舞台主攻流行浪漫、古亭河濱「秋香」舞台伴著花香洋溢清新搖擺，還有首次開放的「秋夜」舞台將從黃昏看夕陽，到夜間伴星空，聆聽舒服律動的電子舞曲。

此外，今年北水處舉辦「源源不絕嘻研Cypher大賞」，賽事優勝團隊包括台大、政大、師大、清大、文藻、致理、元智、明倫、宜中、高雄中學等嘻哈社團，也將登上秋OUT舞台一展創作才華。

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