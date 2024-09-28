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（影音）望安臨時圖書館開幕啟用 國寶葉成仁表演褒歌

2024/09/28 17:56

望安臨時圖書館，由鄉長許賢德等人揭牌成立。（望安鄉公所提供）望安臨時圖書館，由鄉長許賢德等人揭牌成立。（望安鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原位在望安東安村的鄉立圖書館，因主梁及牆壁多處龜裂，並發生大水泥塊掉落，所幸當時已經休館，沒有人員被砸傷，因此望安鄉長許賢德決定閉館，並緊急另尋處所，另設臨時圖書館，今（28）日舉行啟用典禮，並邀請當地國寶級褒歌演唱專家葉成仁，現場進行褒歌演唱。

望安鄉原圖書館舊建築物體水泥塊崩落，且建築體已屬危險建築，易使來圖書館閱讀之民衆、學生、孩童受傷，處於危險之境，雖然鄉公所多次提出改建案，但都未獲鄉代會通過，直至水泥塊崩落被迫關館，但知識就是力量，圖書館是獲得新知的管道，還是要有圖書館，因此望安鄉公所積極尋覓臨時圖書館處所。

國寶級大師葉成仁，現場演唱褒歌。（望安鄉公所提供）國寶級大師葉成仁，現場演唱褒歌。（望安鄉公所提供）

經過望安鄉公所積極尋找，在西安村的臨時圖書館今日啟用，許賢德希望上級機關能重視離島孩童的學習閱讀環境，原舊圖書館能夠重建，給望安鄉的孩童及民眾有一個安全更好的圖書館，讓望安民眾能有安全閱讀的圖書館環境，避免城鄉差距過大。

另外今日西安村臨時圖書館，啟用前，在西安活動中心舉辦褒歌演唱，邀請國寶大師葉成仁現場演唱，褒歌是流行於閩南及臺灣的一種說唱類民歌，內容多半是男女相互諧謔的情話，歌詞大部分是7字1句，4句一段，亦屬「7字仔歌」。

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