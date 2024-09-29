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原風325音樂大賞決賽冠軍出爐 除獎金還有機會發專輯

2024/09/29 16:42

2024原風325音樂大賞活動決賽昨（28日）晚在Wah!幾散竹東園區舉行，最後由17歲曾席恩摘下個人組冠軍、東部壞男孩樂團奪得團體組冠軍。（新竹縣政府提供）2024原風325音樂大賞活動決賽昨（28日）晚在Wah!幾散竹東園區舉行，最後由17歲曾席恩摘下個人組冠軍、東部壞男孩樂團奪得團體組冠軍。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2024原風325音樂大賞活動，歷經3個月從70位學員線上初選、80小時的培訓課程，最終13組共35人進入決賽，昨（28日）晚在Wah!幾散竹東園區激烈較勁，由17歲曾席恩摘下個人組冠軍、東部壞男孩樂團奪得團體組冠軍，除可贏得10萬元獎金外，還獲得專業音樂製作人協助製作及發行音樂專輯的機會。

原風325音樂大賞活動，歷經3個月從70位學員線上初選、80小時的培訓課程，最終13組共35人進入決賽。（新竹縣政府提供）原風325音樂大賞活動，歷經3個月從70位學員線上初選、80小時的培訓課程，最終13組共35人進入決賽。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科表示，本屆活動以「原音築夢·唱響未來」為主題，希望鼓勵更多原住民朋友們在樂舞發展上勇敢追逐夢想，用音樂感動更多人，找到屬於自己未來的舞台。

縣府原住民族行政處長雲天寶表示，在音樂培訓課程，今年邀請金曲得主欒克勇、葉微真、蔡伯南、謝玉柔、王一隆、吳亦偉、許勝雄、陳秉燁等組成專業師資陣容，指導創作、演唱、編曲、肢體、舞台表現及硬體技術等，決賽時每組學員必須創作出自己的音樂作品，並在舞台上演出。

民政處指出，除前述冠軍得主；亞軍部份，個人組由楊陞富獲得、團體組由古木樂團獲得，各有5萬元獎金。

2024原風325音樂大賞活動以「原音築夢·唱響未來」為主題，希望鼓勵更多原住民朋友們在樂舞發展上勇敢追逐夢想。（新竹縣政府提供）2024原風325音樂大賞活動以「原音築夢·唱響未來」為主題，希望鼓勵更多原住民朋友們在樂舞發展上勇敢追逐夢想。（新竹縣政府提供）

原風325大賞獎音樂總監欒克勇老師是六屆金曲獎得主，他表示，這次參賽的學員們，不論歌唱音質及歌唱巧技都有達到專業水平，其中兩組更是有金曲獎水準，希望學員們繼續努力，未來有機會在音樂上發光發熱。

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