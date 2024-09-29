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半夜才有靈感？畫家林俊寅80人生健康準則「早睡早起」

2024/09/29 16:44

彰化縣畫家林俊寅筆下的八卦山大佛，他認為天天畫畫，這是興趣又可以動腦，人就不會老得太快。（記者劉曉欣攝）彰化縣畫家林俊寅筆下的八卦山大佛，他認為天天畫畫，這是興趣又可以動腦，人就不會老得太快。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕打破藝術家就是「愈夜愈美麗」夜貓子的刻版印象，出身彰化線西的畫家林俊寅，80歲高齡的他，奉為人生第一守則就是「早睡早起」。他說，他人生最愛的就是一手拿畫筆，一手拿桌球拍，因為身體健康，耳聰目明，才能四處辦個展，國內外走透透！

林俊寅與妻子吳勤，兩人都是80歲，只要林俊寅舉辦個展，兩人都是一起出席。林俊寅說，他的教師生涯從國小當到大學，無論是在職還是退休，他都是天天畫畫，因為畫畫對他來說，就是人生最重要的事，也是最喜歡的事。

彰化縣畫家林俊寅與妻子吳勤都高齡80，林俊寅特別畫下線西家鄉的塭仔漁港。（記者劉曉欣攝）彰化縣畫家林俊寅與妻子吳勤都高齡80，林俊寅特別畫下線西家鄉的塭仔漁港。（記者劉曉欣攝）

林俊寅指出，他現在還能夠自由到處跑，看到景物就拿起筆來素描，首先就是要身體健康，而他認為養生之道最大方法就是「早睡早起」，雖然很多人都以為藝術創作就是要到半夜才有靈感，但他認為，只有健康的身體才是創作的能量來源。人生只要有健康，才能一直做自己喜歡的事。

林俊寅說，除了天天畫畫以外，他因為從小就喜歡打桌球，到現在80歲了，還是以打桌球為樂。只是年紀已大，不再是滿場跑來跑去，這把年紀還能夠自由自在地運動，真的是運氣加上老天爺給的福氣。

林俊寅說，為了在鹿港公會堂展出個展，他特別挑選鹿港古蹟景點的畫畫，當然要配上彰化八卦山大佛，還有他的家鄉線西塭仔漁港，他認為活到老，畫到老，人生80才開始，因為畫畫要常常動腦，人才不會老得太快。

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