自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

退休國文師林傑雄傳唱客家山歌 奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜

2024/10/01 15:17

退休國文師林傑雄以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜現場表演客家山歌演唱。（記者黃美珠攝）退休國文師林傑雄以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜現場表演客家山歌演唱。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣客家傳統文化推展與研究協會理事長林傑雄，最近參加客家電視台舉辦的《鬧熱打擂台》拿下「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜，新竹縣長楊文科今天特別公開表揚，感謝他長期傳承推廣客家語言、文化以及音樂，讓外界看見客家。

今年6月楊文科率團去日本交流也邀林傑雄前往演出。楊文科說林傑雄是新竹高中退休國文老師，本身文學底蘊扎實，演奏、唱山歌充滿客家韻律。

接受表揚時，林傑雄當場秀了段〈老山歌〉和〈平板〉，他說，以前也曾覺得山歌很通俗、沒什麼好唱的，直到退休後投入，才發現山歌很耐人尋味，例如〈山歌子〉只有簡單的音符就可以構成一首歌，在世界各地堪稱絕無僅有的音調。

作為客家子弟，林傑雄幼年隨母親看客家大戲、三腳採茶戲，在媽媽喜歡唱山歌，林傑雄自身愛看故事、小說之下，他在退休前1、2年就開始學拉胡琴，退休之後先跟家人一起參加北管團，從客家八音開始摸索，才投入山歌演唱。

10多年前，新竹縣客家傳統文化推展與研究協會成立後，協會也到養護中心、宮廟、慶典等地表演，和老人家一起唱唱歌、舞動身體，林傑雄發現「唱歌本身就是一項很好的運動」。

林傑雄也擔任尖石、竹東社區大學的客家傳統歌謠老師，參與客家文化交流活動，且因該協會還有樂器、山歌等社團，所以就到處表演，讓人聽見、看見客家。

退休國文師林傑雄（右）以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜獲新竹縣長楊文科（左）表揚。（記者黃美珠攝）退休國文師林傑雄（右）以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜獲新竹縣長楊文科（左）表揚。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應