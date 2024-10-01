退休國文師林傑雄傳唱客家山歌 奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜

退休國文師林傑雄以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜現場表演客家山歌演唱。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣客家傳統文化推展與研究協會理事長林傑雄，最近參加客家電視台舉辦的《鬧熱打擂台》拿下「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜，新竹縣長楊文科今天特別公開表揚，感謝他長期傳承推廣客家語言、文化以及音樂，讓外界看見客家。

今年6月楊文科率團去日本交流也邀林傑雄前往演出。楊文科說林傑雄是新竹高中退休國文老師，本身文學底蘊扎實，演奏、唱山歌充滿客家韻律。

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接受表揚時，林傑雄當場秀了段〈老山歌〉和〈平板〉，他說，以前也曾覺得山歌很通俗、沒什麼好唱的，直到退休後投入，才發現山歌很耐人尋味，例如〈山歌子〉只有簡單的音符就可以構成一首歌，在世界各地堪稱絕無僅有的音調。

作為客家子弟，林傑雄幼年隨母親看客家大戲、三腳採茶戲，在媽媽喜歡唱山歌，林傑雄自身愛看故事、小說之下，他在退休前1、2年就開始學拉胡琴，退休之後先跟家人一起參加北管團，從客家八音開始摸索，才投入山歌演唱。

10多年前，新竹縣客家傳統文化推展與研究協會成立後，協會也到養護中心、宮廟、慶典等地表演，和老人家一起唱唱歌、舞動身體，林傑雄發現「唱歌本身就是一項很好的運動」。

林傑雄也擔任尖石、竹東社區大學的客家傳統歌謠老師，參與客家文化交流活動，且因該協會還有樂器、山歌等社團，所以就到處表演，讓人聽見、看見客家。

退休國文師林傑雄（右）以客家山歌奪「傳統歌謠十度十關擂台主」頭銜獲新竹縣長楊文科（左）表揚。（記者黃美珠攝）

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