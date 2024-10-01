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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

巷仔Niau風雨過後與粉絲見面

2024/10/01 15:24

巷仔Niau家族將重現山上水道花園博物館。（南市文化局提供）巷仔Niau家族將重現山上水道花園博物館。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕巷仔Niau家族將重出江湖！10月起巷仔Niau將帶著大家走出巷弄，到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，待風雨過後再亮相。

「美樂蒂」和「酷洛米」進駐安平遊憩碼頭，預計10月3日將與粉絲們見面。（擷自台南市長黃偉哲臉書）「美樂蒂」和「酷洛米」進駐安平遊憩碼頭，預計10月3日將與粉絲們見面。（擷自台南市長黃偉哲臉書）

「美樂蒂」和「酷洛米」進駐安平遊憩碼頭，為讓台南吉祥物「巷仔Niau」能與這兩位遠道而來的小可愛相見歡，兩隻不同大小的巷仔Niau，也將安排安平古堡園區內與他們彼此遙望，一起帶動安平地區的文旅熱潮。

安平古堡園區將於10月5、10、11、12日4天試行延長開放至晚上8點，讓民眾體驗巷仔Niau與歷史古蹟在日夜光線變化下的相互襯托，也能同框拍出超限定晚上美照。

文化局長謝仕淵說，目前因應山陀兒颱風來襲，原定10月3日至5日陸續上工的巷仔Niau會先躲在屋內避風雨，與各位追喵人一同在家安全度過此次颱風之後再見面。

此外，延續巷仔Niau可愛活力，先前文博會期間在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的10公尺巨大巷仔Niau，將會來到山上水道花園博物館參加水道5週年館慶，另外也有充氣小貓會會不經意地露臉出現，陪伴大家參與活動。

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