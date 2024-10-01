Cosplay揪團搞怪萌鬼送限量討糖桶 佐登妮絲城堡「萬聖南瓜搗蛋趴」歡樂登場

佐登妮絲城堡「萬聖南瓜搗蛋趴」開跑，歡迎大家入城堡感受萬聖節及亡靈節的溫馨節慶感。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕感受濃濃的萬聖節氣氛不用出國，佐登妮絲城堡「萬聖南瓜搗蛋趴」即日起登場，大量各式不同造型的南瓜攻佔城堡，還有可可夜總會風的墨西哥亡靈節風格布置，10月1日至31日只要萬聖節風格變裝入園、身上的萬聖特殊裝扮元素超過50%，即可享兩人同行一人免費入園優惠，歡迎cosplay揪團來城堡搞怪。

「萬聖南瓜搗蛋趴」期間，每週六、日，12歲以下小朋友變裝入園即可免費領取限量南瓜討糖桶，數量有限，領完為止。（佐登妮絲城堡提供）

期間限定萬聖版佐美喵等著大家一起「妝」神弄鬼，城堡內也布置了多個打卡點，享受萬聖節氣氛千萬別錯過。（佐登妮絲城堡提供）

佐登妮絲城堡「萬聖南瓜搗蛋趴」即日起至11月3日，變身成南瓜城堡的佐登妮絲城堡有一連串活動迎賓，首先是在城堡拍美照並於佐登妮絲城堡FACEBOOK「萬聖打卡人氣賽」專屬貼文下方上傳與城堡萬聖節布置、佐美喵的創意打卡合照，前3名就有好禮可拿。小朋友變裝之餘別忘了討糖，週末化身萌鬼現身城堡，可領取限量南瓜討糖桶。同時城堡喜迎2週年，10月1日起至12月31日，只要是嘉義縣、嘉義市民，憑證件即享入園優惠票價100元。園區也有國民好評保濕商品買1送1，購買龍血玻尿酸保濕精華即贈龍血傳明酸美白精華1瓶。如果想增添人文氣息，城堡藝文饗宴也持續展出中，10月底前不僅能參觀「會動的文藝復興」、「她們的美麗重生相片故事展」，還能與5大世界名勝一起拍美照。

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嘉義大學音樂系將於10月27日獻上「萬聖節攏來嘉」音樂饗宴。（佐登妮絲城堡提供）

在這麼美的城堡，豈能無音樂饗宴？城堡在10月27日特別邀請到雲嘉地區具完整規模的大學交響樂團、長年活躍於國內外展演舞台的嘉義大學音樂系，來到穹頂大廳演出「萬聖節攏來嘉」音樂會。8月才參與教育部「新南向學海築夢計畫」，於馬來西亞進行一系列的音樂教學與文化交流活動返台的嘉大音樂系，以優異的演出水準深獲各界好評，更透過音樂展現台灣管樂優雅風采與獨特的音樂風格。當天音樂會預定演出曲目，包含充滿熱帶島嶼風情的〈情熱大陸〉、深植人心的經典名曲〈波希米亞狂想曲〉與〈月光傳說〉、經典老歌〈魯冰花〉與〈思慕的人〉，還有小朋友最愛的〈蘑菇濃湯〉，預期將讓現場民眾沉浸溫馨氛圍、一飽耳福。

佐登妮絲城堡將5大世界名勝搬來嘉，民眾可換穿宮廷服，拍出優美風情照。（佐登妮絲城堡提供）

此外，來到城堡別忘了體驗宮廷服，大人、小朋友的尺寸都有，不僅可以優美逛花園，現在還能與世界名勝合影。佐登妮絲城堡將5大世界名勝統統搬來「嘉」，包含英國白金漢宮、法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩斜塔、荷蘭阿姆斯特丹、土耳其熱氣球等，都能在佐美館拍個夠，一日暢遊世界知名景點。更多相關訊息詳詢佐登妮絲官網。

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