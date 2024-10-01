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10月遊馬來西亞感受光明與驚悚 屠妖節、萬聖節展現獨特節慶文化魅力

2024/10/01 19:36

10月遊馬來西亞，體驗獨特節慶風情，圖為雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜」。（雙威主題樂園提供）10月遊馬來西亞，體驗獨特節慶風情，圖為雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜」。（雙威主題樂園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10月的馬來西亞到處瀰漫著節日的熱鬧氣息。從象徵光明的屠妖節（Deepavali）到充滿驚悚趣味的萬聖節，整個國家到處都舉辦著各式各樣的慶祝活動，讓旅客們在短短一個月內就能同時體驗兩種截然不同的節慶風情。今年這兩大節日更將在10月31日同一天舉行，想體驗這兩種獨特的節慶文化魅力，可千萬別錯過了。

陽光廣場的屠妖節裝飾。（陽光廣場Suria KLCC提供）陽光廣場的屠妖節裝飾。（陽光廣場Suria KLCC提供）

馬來西亞觀光局表示，馬來西亞的印度社群佔總人口的6.6%，每年的屠妖節是當地印度社群的重要節日之一，馬來西亞政府也將其訂為國定假日，舉國歡慶。屠妖節的日期根據印度陰曆，大約落在每年陽曆的10月底至11月初。今年這個象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡的節日，將與萬聖節一同在10月31日登場。屆時，吉隆坡的小印度區及全國其他地區的印度社區，都將舉辦盛大的屠妖節慶祝活動。街頭滿佈絢麗的屠妖節裝飾，家家戶戶門前都會用彩色米粒繪製美麗的藍果麗（Rangoli）地畫，象徵好運與財富的到來。旅客可以在吉隆坡的黑風洞或其他印度寺廟，參與點燈祈福儀式，體驗濃厚的宗教與文化氛圍。許多大型商場，諸如陽光廣場（KLCC）等，也會佈置大型且華麗的藍果麗圖騰，並舉行印度舞團的傳統文化表演。

慶祝屠妖節的藍果麗圖騰。（陽光廣場Suria KLCC提供）慶祝屠妖節的藍果麗圖騰。（陽光廣場Suria KLCC提供）

屠妖節期間，馬來西亞的街頭也充滿許多誘人的節慶美食，例如：微辣酥脆的印度餅乾「Murukku」、濃郁香甜的傳統甜點「Halwa」，再搭配香醇順口的「印度拉茶」，讓人食指大動！當白天的歡愉進入尾聲，夜幕慢慢降臨，屠妖節的慶祝氛圍會進一步升溫。家家戶戶會點燃成千上萬的油燈和蠟燭，寓意著光明與希望，場面既壯觀又溫馨。各地還會施放煙火與鞭炮，象徵驅趕惡魔，為節日增添更多歡樂與美麗的色彩。

雙威主題樂園「萬聖節驚魂之夜」的舞台表演。（雙威主題樂園提供）雙威主題樂園「萬聖節驚魂之夜」的舞台表演。（雙威主題樂園提供）

而每年由雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜（Nights of Fright）」，吸引國內外數萬名旅客參加，成為東南亞地區規模數一數二的萬聖節活動。今年適逢「萬聖節驚魂之夜」10週年，雙威主題樂園以馬來西亞著名的靈異地點──加叻大道和霹靂州的凱利古堡為背景，推出主題「幽靈獵人（Hantu Hunters）」。園區內設有1個恐怖劇院、4個驚嚇區、13個夜間遊樂設施及8間主題鬼屋，內含恐怖蠟像館、經典殺人魔開膛手傑克及殭屍軍團等，歡迎遊客來一試膽量。此外，園內還有超過75名鬼怪NPC隨機出沒，隨時挑戰旅客的心臟強度。

10月遊馬來西亞感受光明與驚悚 屠妖節、萬聖節展現獨特節慶文化魅力樂高樂園推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。（樂高主題樂園提供）

馬來西亞的萬聖節並不僅僅是成人的專屬節日，位於新山的樂高樂園也在10月推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對──「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。活動期間，每週五和週六樂園將延長營業時間至晚上8點，3至11歲的小朋友穿著萬聖節服裝即可免費入園參加活動。樂園將舉辦創意變裝比賽、遊行、尋寶遊戲等一系列精采活動，讓小朋友們盡情玩耍和搗蛋。除了豐富的現場活動，樂高樂園還將上映獨家4D電影《怪物大追擊》（The Great Monster Chase），帶領大小朋友和樂高角色們展開一場刺激又搞笑的冒險，讓孩子們在歡笑與驚奇中度過一個難忘的萬聖節。更多相關內容詳詢雙威主題樂園官網、樂高樂園官網。

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