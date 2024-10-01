10月遊馬來西亞感受光明與驚悚 屠妖節、萬聖節展現獨特節慶文化魅力

10月遊馬來西亞，體驗獨特節慶風情，圖為雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜」。（雙威主題樂園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10月的馬來西亞到處瀰漫著節日的熱鬧氣息。從象徵光明的屠妖節（Deepavali）到充滿驚悚趣味的萬聖節，整個國家到處都舉辦著各式各樣的慶祝活動，讓旅客們在短短一個月內就能同時體驗兩種截然不同的節慶風情。今年這兩大節日更將在10月31日同一天舉行，想體驗這兩種獨特的節慶文化魅力，可千萬別錯過了。

陽光廣場的屠妖節裝飾。（陽光廣場Suria KLCC提供）

馬來西亞觀光局表示，馬來西亞的印度社群佔總人口的6.6%，每年的屠妖節是當地印度社群的重要節日之一，馬來西亞政府也將其訂為國定假日，舉國歡慶。屠妖節的日期根據印度陰曆，大約落在每年陽曆的10月底至11月初。今年這個象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡的節日，將與萬聖節一同在10月31日登場。屆時，吉隆坡的小印度區及全國其他地區的印度社區，都將舉辦盛大的屠妖節慶祝活動。街頭滿佈絢麗的屠妖節裝飾，家家戶戶門前都會用彩色米粒繪製美麗的藍果麗（Rangoli）地畫，象徵好運與財富的到來。旅客可以在吉隆坡的黑風洞或其他印度寺廟，參與點燈祈福儀式，體驗濃厚的宗教與文化氛圍。許多大型商場，諸如陽光廣場（KLCC）等，也會佈置大型且華麗的藍果麗圖騰，並舉行印度舞團的傳統文化表演。

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慶祝屠妖節的藍果麗圖騰。（陽光廣場Suria KLCC提供）

屠妖節期間，馬來西亞的街頭也充滿許多誘人的節慶美食，例如：微辣酥脆的印度餅乾「Murukku」、濃郁香甜的傳統甜點「Halwa」，再搭配香醇順口的「印度拉茶」，讓人食指大動！當白天的歡愉進入尾聲，夜幕慢慢降臨，屠妖節的慶祝氛圍會進一步升溫。家家戶戶會點燃成千上萬的油燈和蠟燭，寓意著光明與希望，場面既壯觀又溫馨。各地還會施放煙火與鞭炮，象徵驅趕惡魔，為節日增添更多歡樂與美麗的色彩。

雙威主題樂園「萬聖節驚魂之夜」的舞台表演。（雙威主題樂園提供）

而每年由雙威主題樂園舉辦的「萬聖節驚魂之夜（Nights of Fright）」，吸引國內外數萬名旅客參加，成為東南亞地區規模數一數二的萬聖節活動。今年適逢「萬聖節驚魂之夜」10週年，雙威主題樂園以馬來西亞著名的靈異地點──加叻大道和霹靂州的凱利古堡為背景，推出主題「幽靈獵人（Hantu Hunters）」。園區內設有1個恐怖劇院、4個驚嚇區、13個夜間遊樂設施及8間主題鬼屋，內含恐怖蠟像館、經典殺人魔開膛手傑克及殭屍軍團等，歡迎遊客來一試膽量。此外，園內還有超過75名鬼怪NPC隨機出沒，隨時挑戰旅客的心臟強度。

樂高樂園推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。（樂高主題樂園提供）



馬來西亞的萬聖節並不僅僅是成人的專屬節日，位於新山的樂高樂園也在10月推出專為小朋友量身打造的萬聖節派對──「不給磚就搗蛋（Brick or Treat ）」。活動期間，每週五和週六樂園將延長營業時間至晚上8點，3至11歲的小朋友穿著萬聖節服裝即可免費入園參加活動。樂園將舉辦創意變裝比賽、遊行、尋寶遊戲等一系列精采活動，讓小朋友們盡情玩耍和搗蛋。除了豐富的現場活動，樂高樂園還將上映獨家4D電影《怪物大追擊》（The Great Monster Chase），帶領大小朋友和樂高角色們展開一場刺激又搞笑的冒險，讓孩子們在歡笑與驚奇中度過一個難忘的萬聖節。更多相關內容詳詢雙威主題樂園官網、樂高樂園官網。

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