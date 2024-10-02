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擠進５強！《臺灣漫遊錄》11月角逐美國國家書卷獎翻譯大獎 譯者金翎曝翻譯祕辛

2024/10/02 00:43

《臺灣漫遊錄》（左下）擠進美國國家書卷獎決選名單前5強。（圖片擷取自美國國家書卷獎官網）《臺灣漫遊錄》（左下）擠進美國國家書卷獎決選名單前5強。（圖片擷取自美國國家書卷獎官網）

〔記者董柏廷／台北-紐約連線報導〕由台灣作家楊双子創作、台灣譯者金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）9月入選2024年翻譯獎長名單。10月1日再度順利《臺灣漫遊錄》擠進決選5強名單，並將於11月典禮上角逐翻譯獎冠軍。

譯者金翎受訪時表示，《臺灣漫遊錄》故事圍繞著一位女性日本作家以及一位女性台灣通譯家之間的友誼。主題雖然涉及殖民歷史，很大一部分是關於「語言與翻譯」之間的關係，對於身為譯者的金翎而言，更能感受到這一層意趣，她說明，「對譯者而言，這本書也是很有趣的作品，不單是關於台灣的歷史，更是關於『翻譯』本身，或許也是此書獲得評審青睞的原因之一。」

金翎回憶，從決定翻譯此書到譯畢，來回約莫3年時間，「2021年秋天決定投入翻譯工作，花了一陣子準備翻譯樣本，當時不只一家出版社對此書有興趣，翻譯初稿雖花了約4至5個月的時間完成，但後面再與出版社以及作者來回校對，花了不少時間。」

精通英文與日文的金翎提到，翻譯《臺灣漫遊錄》的過程花最多時間的在於歷史的考證工夫，「小說中充滿許多台灣歷史，即便是台灣讀者也不見得知道。我翻譯的時候，常常必須查證是否有對應的英文名詞可以使用。」譬如當時的地名、政府機關的名字、實際存在的餐廳、當時的市長等，都是她後來翻閱日文版《臺灣漫遊錄》並與楊双子討論後才得以確定。「若沒有，我便須創造出新的詞彙。」

《臺灣漫遊錄》譯者金翎。（圖片取自美國國家書卷獎官網）《臺灣漫遊錄》譯者金翎。（圖片取自美國國家書卷獎官網）

至於語言層面，金翎提到，因為原著作品中人物的語言在中文、日文以及台語之間轉換，台灣讀者讀中譯本時，也能因為發音不同或聲調標示，大致辨識語言之間的轉換。但是，對於英文讀者而言，轉成表音字母後，其實看起來都相似，為了讓英文讀者能明白文本使用了三種不同語言，對譯者而言便是挑戰。金翎表示，在英文版中盡可能保留「台羅拼音」，以維持語言／語境的完整性，「中文跟日文很多還是屬於象形文字，但英文則是表音文字，比較非圖像式，有時候會用譯者註的方式說明，但還是盡可能保留語言的完整性，讓英文讀者習慣語言不只有靠字母拼寫而成，必須還原到當時用語的語境。」

她舉了一個例子，每個章節的開頭都以台灣的美食為名，譬如瓜子、米篩目、麻薏湯、生魚片、肉臊、冬瓜茶、咖哩、壽喜燒、菜尾湯、兜麵、鹹蛋糕、蜜豆冰等，身為台灣人，可以很容易理解那些食物式受到日本文化影響，而直接用日本的發音轉譯成中文，「在英文版裡我會同時保留原本的發音拼音字母，以及直譯的意思，讓英文讀者也能從中理解，台日文化相互影響的狀況。」

金翎（Lin King）1993年生於美國、在台灣成長，為普林斯頓大學學士、哥倫比亞大學碩士，曾獲得PEN America美國筆會短篇小說新人獎；她在中英文母語外，亦學習日文，自2017年起發表中、日、英文翻譯作品，譯作包含政治受難者蔡焜霖傳記圖像小說《來自清水的孩子》英文版與楊双子《臺灣漫遊錄》英文版。

美國國家書卷獎評獎宗旨是擴大美國文學的影響、吸引讀者以及提高作品的文化價值，共設立5大類別，分別為最佳小說獎、最佳非小說獎、最佳青少年文學獎、最佳詩獎以及最佳翻譯文學獎，每個類別經專家學者評審後，在9月公布入圍名單（共40名）、10月公布最終入選名單，每個類別5名，並將於11月在頒獎典禮上公布大獎獲獎者。詳詢2024美國國家書卷獎官網。（https://www.nationalbook.org/awards2024/#translated-literature

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