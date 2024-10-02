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「車鼓陣」保存者施朝養辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2024/10/02 16:55

施朝養傳授「車鼓陣」技藝，傳承遍及彰化地區，為「車鼓陣」文化推廣與傳承不遺餘力。（文化部文資局提供）施朝養傳授「車鼓陣」技藝，傳承遍及彰化地區，為「車鼓陣」文化推廣與傳承不遺餘力。（文化部文資局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕彰化縣傳統表演藝術「車鼓陣」保存者施朝養昨（1）日辭世，享耆壽93歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「車鼓陣」是台灣民俗節慶的傳統表演藝術，亦是台灣獨有的無形文化資產，施朝養長年致力推廣及傳承「車鼓陣」，為傳統表演藝術保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

施朝養1932年出生於彰化縣和美鎮，15歲起跟著父親習藝，擅長演出「丑」角，1983年起投入社區營造工作，傳授車鼓陣技藝，1988年成立「和美雅溝才藝車鼓陣」，成為在地文化凝聚力的支點。

其宏亮的嗓音、押韻流暢的台語、富鄉土味的音質、生動的音樂曲調及唱詞，表現維妙維肖逗趣的小戲歌舞，將常民生活與民俗慶典表現在車鼓陣藝術中，傳承彰化地區「做活戲」的車鼓陣藝術，彰化縣政府於2021年登錄為傳統表演藝術「車鼓陣」保存者。

文化部表示，「車鼓陣」藝術早年因民俗歲時慶典在彰化縣和美、線西、伸港、福興、芳苑、二林、竹塘、溪州等地區蓬勃發展，其語言內容反映農村社會的生活型態，具有民間藝術之美。施朝養傳授「車鼓陣」技藝，傳承遍及彰化地區，為「車鼓陣」文化推廣與傳承不遺餘力。

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