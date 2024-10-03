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台南文化中心40歲了！10/5、6邀請市民參加生日趴

2024/10/03 15:36

台南文化中心今年邁入40歲，10月5日起至12月22日，規畫一系列的館慶活動。（南市文化局提供）台南文化中心今年邁入40歲，10月5日起至12月22日，規畫一系列的館慶活動。（南市文化局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南文化中心於今年10月邁入40歲了！南市文化局於10月5日起至12月22日，規劃一系列的館慶活動。其中，10月5、6日特別舉辦台南文化中心生日派對，邀請市民朋友一同前來參加，慶祝台南文化中心生日快樂！

台南市文化局表示，這次邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間——文化空間的可能與相遇」為主題，在台南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規畫一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。同時台南文化中心也將在明年底面臨館舍重建，期望能在閉館之前打開藝術的多元面向，能夠讓民眾藉由親身參與藝文活動，感受文化中心的空間與未來可能性。

此外，主視覺也延續去年主題，以夢湖和竹溪的水流作為意象設計，象徵台南文化中心40年來如同不斷湧溢的溪水，持續灌溉、滋潤著台南的藝文生態。

文化局表示，這次開幕特別邀請台南在地音樂團隊「民生電氣」統籌，帶領蘇俊穎掌中木偶劇團、狗屎運爵士大樂團、阿飄軍團彩繪電音三太子、永新彩藝藝術團、鳳軒民俗技藝團及仙女下凡等表演團隊，結合DJ混音與傳統藝陣、布袋偶戲、爵士樂團及街舞等多元的表演種類，現代音樂與傳統文化一起打造屬於全年齡的互動式遊行開幕派對。

除了開幕精采的演出外，10月5日（六）至12月22日（日）舉辦有一連串活動，包括戲劇演出《已讀》和公車劇場《喃喃》等節目。詳細節目請上台南文化中心官方網站（https://www.tmcc.gov.tw/）查詢。

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