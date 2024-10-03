竹縣峨眉客家大戲週末照常 全國泰雅族歌唱賽延期

五峰鄉公所公告「2024全國泰雅族歌唱大賽——原來泰會唱」記者會和賽程延期舉辦。（五峰鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣本週末活動，「竹風縣藝」5日晚間在峨眉鄉隆聖宮的客家大戲《青春青白蛇》，將照常演出；而「2024全國泰雅族歌唱大賽—原來泰會唱」記者會與寶山鄉雙胞胎暨橄欖節活動，則是延期舉辦。

另外，榮獲多項國際大獎殊榮的紀錄片《有一天我會回家》，5日下午2點，在新竹縣文化局演藝廳舉辦新竹特映會，邀請紀錄片導演楊孟哲、賴興煬之子賴世仁出席映後座談，照常舉行。該片描述出身關西鎮的台籍日本兵賴興煬先生，於二戰結束後在西伯利亞勞改的故事。活動採預約制，已報名額滿。

請繼續往下閱讀...

新竹縣科普博覽會5日和6日上午10點到下午5點，在新竹縣體育館如期舉辦。新竹縣政府文化局與新竹縣文化基金會合作舉辦的「竹風縣藝」，本週六晚間邀請國立台灣戲曲學院青年劇團，於峨眉鄉隆聖宮演出客家大戲《青春青白蛇》，6點30分扮仙戲暖場，7點正戲開始，自由入場。

「心足」築愛美學節及親愛提琴故事節，5日起到13日一連9天，在台鐵竹東車站東側園區照常登場，邀請大小朋友共襄盛舉。寶山鄉公所原定5日下午2點舉辦的雙胞胎暨橄欖節活動延期，鄉長邱振瑋表示，該活動預計延至11月2日星期六登場。

新竹縣五峰鄉睽違近10年今年再度主辦全國泰雅族歌唱大賽，為全國9泰雅鄉區的大型串聯活動，也受到颱風影響延期。公所公告，原定明天（4日）舉行的宣傳記者會，改期至10月9日星期三；原定於本週六（5日）舉行的大同場初賽，改期至11月2日；而原定本週日（6日）舉行的南澳場初賽，改期至11月9日，詳情請參閱官方網站：https://reurl.cc/ReyKn9或 「新竹縣五峰鄉公所」臉書粉專最新消息。

「竹風縣藝」新竹縣13鄉鎮巡演，本週六晚間邀請國立台灣戲曲學院青年劇團，於峨眉鄉隆聖宮演出客家大戲《青春青白蛇》。（主辦單位提供）紀錄片《有一天我會回家》5日下午2點，在新竹縣文化局演藝廳舉辦新竹特映會。（新竹縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法