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音樂家困高雄飯店記錄「山陀兒」風狂行徑 今開心宣布好消息

2024/10/03 23:32

指揮家葉和中受邀與高雄市國樂團演出《英雄策》，意外經歷了「山陀兒」過境的「風」狂經驗。（高雄市國樂團提供）指揮家葉和中受邀與高雄市國樂團演出《英雄策》，意外經歷了「山陀兒」過境的「風」狂經驗。（高雄市國樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕高雄市國樂團邀請指揮家葉和中，攜手阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長號首席尤根‧范雷彥（Jörgen van Rijen），知名胡琴演奏名家霍世潔，以及京劇小天后黃宇琳，預計於5日晚間在衛武營舉辦《英雄策》音樂會。音樂家們9月底就陸續展開排練，沒想到強颱「山陀兒」伴隨而至，音樂家們一度擔心無法正常演出，但今晚葉和中透過臉書宣布好消息：「星期六晚上英雄策音樂會如期舉行」。

葉和中臉書也記錄了這2天「山陀兒」在高雄的「風」狂行徑，以及等待排練與演出的心情。「我的職業生涯裡從未遇過，連續放3天颱風假已屬罕見，而且都不在週末更是歷史紀錄，5天的排練時間去掉3天」，葉和中提到，「星期一上午排練後，決定如果星期二不放假，就排上、下午兩節。星期二放假了，知道星期三必放……」就這樣一路等待。

住在飯店高樓層的葉和中也記錄了這兩天感受到的颱風威力，不僅聽到風聲呼呼直響，還驚見狂風暴雨的水不斷越過窗戶縫隙奔進窗台內，甚至感到建築物有搖晃的錯覺，「好像在坐飛機，可是一直身處亂流之中，24樓搖個不停，是要多大的力量才能吹動一棟大樓啊⋯⋯恐怕還得搖幾個小時，頭都暈了，記憶中從沒經歷過。」

在飯店等待的時間，葉和中遇見Jörgen，聽說也是受到颱風影響，原本飛小港機場的行程，改航班到桃園機場後搭高鐵南下，結果行李在香港延誤。葉和中問Jörgen，萬一沒有排練，只有彩排，他願不願意上台演出，「他說Why not」。好消息是，主辦高雄市愛樂文化藝術基金會也確認星期六晚上《英雄策》音樂會如期舉行。

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