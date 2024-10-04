台中文學獎「文學貢獻獎」，深耕教育小說家甘耀明獲獎。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第13屆台中文學獎得主揭曉！今年文學貢獻獎由台灣新鄉土作家先驅、台灣客家文學代表作家小說家甘耀明奪得，勤於筆耕的甘耀明屢獲國內外文學獎，也長期深耕文學教育獲評審青睞。

台中市文化局指出，第13屆台中文學獎今年有來自台灣、中國、日本、新加坡、美國、加拿大、瑞士等14國總計1703件作品投稿，在散文、小說、新詩、台語詩等8項文類中，由42位參賽者脫穎而出，得獎作品凝聚全球好手創意，呼應「靈感渡口」主題，讓文學獎成為串接多元創作的渡口，頒獎典禮將於12月7日在台中文學館舉行，並同步出版得獎作品集。

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文化局指出，今年獲文學貢獻獎的甘耀明定居台中近20年，憑「神秘列車」、「水鬼學校和失去媽媽的水獺」等短篇小說奠定文壇地位，並將台中生活經驗融入「冬將軍來的夏天」等著作；近年創作的長篇小說巧妙融合各種語言，屢獲國內外大獎肯定，被譽為台灣新鄉土作家先驅，亦是台灣客家文學代表作家。

評審團指出，甘耀明除文學創作，也長期投身文學教育，不僅與友人創辦小學創意寫作課程，更結合薩提爾系統心理治療，創作散文及兒童文學，啟蒙孩童，對培植在地文學有深度貢獻。

文學創作獎部分，文化局指出，小說類作品雖包含多面向題材，但因綜合表現較平均，評審團決議第一名從缺，由陳宏志〈到工地打工的哈勇〉、李文龍〈龍鳳〉並列第二名，其中陳宏志另以〈歌聲〉獲散文類佳作，為本屆唯一雙料得主；散文類第一名得主由台中作家賴彥碩獲得，他的作品〈森林〉為校園殘酷物語的延伸書寫，兼具畫面與結構。

國高中職組散文類則分別由高中職組林宜錦〈泳道〉和國中組林秉佾〈左耳‧右耳〉勝出，而童話類第一名由台中作家紀小樣以動漫風格〈骷髏人讀書會〉獲獎。

此外，新詩類第一名為黃暐恬〈祢〉，運用視角切換的反差感，描繪底層弱勢的存在；古典詩第一名為常勝軍李玉璽的〈寄台中友人四首〉，詩作選題新鮮，傳達著詩人與友人的情誼；台語詩第一名蕭聿萱〈時差〉透過簡單物件傳達真摯情感；客語詩第一名李劭婕〈跈等你毋知四季〉以代表季節的物件連結失智阿婆的日常，引發共鳴。

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