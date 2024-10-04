2024南瀛國際民俗藝術節來了 明日新營踩街遊行

台南市長黃偉哲（左）特別贈送台南工藝家陳一中製作的紙雕劍獅工藝品給外國團隊，外國團隊也回贈見面禮。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕睽違6年，2024南瀛國際民俗藝術節來了，邀請18國21組民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，明日（5日）起以連續9天的熱情點燃台南的文化熱潮，台南市長黃偉哲、文化局局長謝仕淵今日歡迎已報到的14個外國團隊。

南瀛國際民俗藝術節明日下午將在台南新營區舉行踩街嘉年華，晚上台南400大戲「風調雨順」開演，6日在新營南瀛綠都心公園主舞台開幕，13日閉幕，將有26場演出，並在16個行政區推出17場巡演。

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今天歡迎會上，台南洄瀾舞集演出精彩的《阿美族群樂舞-舞宴之歌》歡迎外國團隊，日本大學生組成的太鼓團隊還帶來感謝台灣對能登地震的援助，展示台日深厚友誼。

黃偉哲特別贈送台南工藝家陳一中製作的紙雕劍獅工藝品，見證台南與來台的國際團隊友誼長存，期待未來有更多文化交流互動。

黃偉哲說，南瀛國際民俗藝術節在1996年創辦，每2年舉辦1屆，是全國最富盛名及具有文化傳承的民俗藝術活動，感謝部分外國團隊在颱風天如「坐著大怒神」搭機來台南，歡迎全國民眾來台南參與這場國際文化盛會，欣賞他們最精采的表演，讓外國團隊感受滿滿的台灣熱情與台南文化。

謝仕淵指出，本屆藝術節亮點之一為日本秋田竿燈祭，與青森睡魔祭、仙台七夕祭並列為日本東北三大祭典，且被列為日本國家重要文化遺產，讓民眾不必出國即可感受日本傳統祭典的魅力。智利、波多黎各、阿爾及利亞等國則是首次參與，展現今年藝術節團隊更具多元性與可看性。

此外，日本「太鼓」展現傳統祭典和儀式的活力與力量；巴拉圭的「頂瓶舞」融合高超平衡技巧與優雅動作，展現獨具魅力的地方風情；波多黎各黑色皇權舞團的「Bomba」舞蹈生動詮釋非洲奴隸追求自由與抗爭的歷史。

也有義大利團隊的中古世紀旗隊表演帶到舞台，將旗幟拋至35呎高驚豔全場，紐西蘭著名的毛利歌舞以傳統服飾與充滿力量的面部表情，展現毛利文化傳統，值得期待。

明日下午4點新營踩街有國內外15個團隊參加，中正路從下午2點封街，新營分局將進行交管，民眾請注意交通時間、範圍。

南瀛國際民俗藝術節明天下午在新營中正路封街踩街的交通時間和範圍。（新營警分局提供）日本大學生組成的太鼓團隊還帶來感謝台灣對能登地震的援助，展示台日深厚友誼。（記者楊金城攝）

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