自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

巷弄裡的珍寶！200年曇花佛堂終納入彰化文資保護

2024/10/05 12:38

彰化曇花佛堂隱身在彰化市永樂商圈小巷裡，陪伴彰化縣走過了超過兩個世紀之久。（圖文化局提供）彰化曇花佛堂隱身在彰化市永樂商圈小巷裡，陪伴彰化縣走過了超過兩個世紀之久。（圖文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕隱身在彰化市永樂商圈小巷裡的曇花佛堂，已有200多年歷史，每年大甲媽遶境時，隊伍都會經過，可惜的是，大多數人都不知道這座鬧中取靜的佛堂就藏在附近。曇花佛堂是彰化的信仰中心之一，信徒們多年來一直能納入文資保護，如今終於有了結果！彰化縣文化局宣布，曇花佛堂正式被列為歷史建築，成為彰化縣又一處受保護的文化資產。

彰化曇花佛堂歷史悠久，保存清末時期原有建築空間格局，反映不同時期的建築風貌。（圖文化局提供）彰化曇花佛堂歷史悠久，保存清末時期原有建築空間格局，反映不同時期的建築風貌。（圖文化局提供）

曇花佛堂位於永樂街44巷，創立於1819年（清嘉慶24年），曾經接待過已故的星雲大師，並且在其自傳中提到對佛堂的深刻印象。佛堂不大，卻擁有前後兩三進的傳統格局，保存了清末時期的建築風貌。正堂內的彩繪，包括四大護法與四大天王，皆是清末名師葉成的作品，還有彰化縣傳統工藝保存者陳穎派的彩繪，處處展現歷史價值。

彰化曇花佛堂不大，卻擁有前後兩三進的傳統格局，保存了清末時期的建築風貌。（圖文化局提供）彰化曇花佛堂不大，卻擁有前後兩三進的傳統格局，保存了清末時期的建築風貌。（圖文化局提供）

曇花佛堂的成功登錄，讓不少信徒感到欣慰。這座小佛堂陪伴彰化縣走過了超過兩個世紀，見證了彰化縣城市的發展。信徒們表示，這裡雖小，但價值非凡，縣史300年，佛堂200年了，是彰化歷史的重要見證。

彰化曇花佛堂正堂內現存8幅傳統彩繪，四大護法及四大天王，為清末彩繪名師葉成之作品。（圖文化局提供）彰化曇花佛堂正堂內現存8幅傳統彩繪，四大護法及四大天王，為清末彩繪名師葉成之作品。（圖文化局提供）

這次文資審議共審核11個案子，其中通過了7個，包括首次納入文資保護的曇花佛堂，以及變更登錄範圍的「埔心羅厝天主堂原教室（文物館）」、「北斗紅磚市場」等其他建築，彰化的歷史建築版圖也因此更加豐富，累計彰化縣已有175處古蹟與歷史建築等有形文化資產，仍然保持全台第6多，國定古蹟的數量仍名列全國第4高。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應