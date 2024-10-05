巷弄裡的珍寶！200年曇花佛堂終納入彰化文資保護

彰化曇花佛堂隱身在彰化市永樂商圈小巷裡，陪伴彰化縣走過了超過兩個世紀之久。（圖文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕隱身在彰化市永樂商圈小巷裡的曇花佛堂，已有200多年歷史，每年大甲媽遶境時，隊伍都會經過，可惜的是，大多數人都不知道這座鬧中取靜的佛堂就藏在附近。曇花佛堂是彰化的信仰中心之一，信徒們多年來一直能納入文資保護，如今終於有了結果！彰化縣文化局宣布，曇花佛堂正式被列為歷史建築，成為彰化縣又一處受保護的文化資產。

彰化曇花佛堂歷史悠久，保存清末時期原有建築空間格局，反映不同時期的建築風貌。（圖文化局提供）

曇花佛堂位於永樂街44巷，創立於1819年（清嘉慶24年），曾經接待過已故的星雲大師，並且在其自傳中提到對佛堂的深刻印象。佛堂不大，卻擁有前後兩三進的傳統格局，保存了清末時期的建築風貌。正堂內的彩繪，包括四大護法與四大天王，皆是清末名師葉成的作品，還有彰化縣傳統工藝保存者陳穎派的彩繪，處處展現歷史價值。

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彰化曇花佛堂不大，卻擁有前後兩三進的傳統格局，保存了清末時期的建築風貌。（圖文化局提供）

曇花佛堂的成功登錄，讓不少信徒感到欣慰。這座小佛堂陪伴彰化縣走過了超過兩個世紀，見證了彰化縣城市的發展。信徒們表示，這裡雖小，但價值非凡，縣史300年，佛堂200年了，是彰化歷史的重要見證。

彰化曇花佛堂正堂內現存8幅傳統彩繪，四大護法及四大天王，為清末彩繪名師葉成之作品。（圖文化局提供）

這次文資審議共審核11個案子，其中通過了7個，包括首次納入文資保護的曇花佛堂，以及變更登錄範圍的「埔心羅厝天主堂原教室（文物館）」、「北斗紅磚市場」等其他建築，彰化的歷史建築版圖也因此更加豐富，累計彰化縣已有175處古蹟與歷史建築等有形文化資產，仍然保持全台第6多，國定古蹟的數量仍名列全國第4高。

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