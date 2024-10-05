台日交流厚感情 「秋田竿燈祭」原汁原味搬上台南

「秋田竿燈祭」是日本國家重要無形文化財，今日下午參與南瀛國際民俗藝術節表演。 （南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕快來台南衝一波！南瀛國際民俗藝術節即將登演，台南市長黃偉哲今（5）日與日本秋田市長穗積志簽署交流合作合意書，該市並將把原汁原味的「秋田竿燈祭」移師台南表演。秋田竿燈祭為日本東北3大祭之一，已有270年歷史，高聳的竿燈十分壯觀。

台南市長黃偉哲（右）今日與日本秋田市長穗積志（左）簽署交流合作合意書，促進台日交流深厚情誼。（台南市府提供）

日本秋田市長穗積志（前左）率團訪問台南市，台南市長黃偉哲（前右）偕同市府團隊接待歡迎。（台南市府提供）

黃偉哲表示，很感謝過去秋田市持續推動實質交流，期待簽署之後開啟兩市交流的新篇章，穗積市長帶著「秋田竿燈祭」的表演團隊來進行文化交流，接下來永仁高中也預定出訪秋田市，希望藉著文化以及學生的體育交流，能讓年輕世代間有深入了解互動的機會。

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南瀛國際民俗藝術節6日晚上7點半開幕匯演。（台南市府提供）

穗積市長表示，2019年首次與黃偉哲市長見面時雙方就相談甚歡，相約先進行實質交流並朝締約目標邁進，疫情期間彼此交流的想法也絲毫沒有改變，特別是台南女中為母親的母校，母親回日之後也擔任多年同學會會長，因此對台南有一份特別的感情，今日能與台南簽署合意書，由衷感到喜悅。

南瀛國際民俗藝術節必看亮點之一，「秋田竿燈祭」是日本國家重要無形民俗文化遺產，表演者要保持平衡並操控巨型竿燈。（南市文化局提供）

秋田市位於日本東北地方的秋田縣，為該縣第1大城，2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，秋田市積極展開與台南的交流，疫情期間也與台南以互派魚頭君及秋田犬作為觀光大使的方式，於雙方官方臉書上推廣。

南瀛國際民俗藝術節今日下午踩街重頭戲。（南市府提供）

2024南瀛國際民俗藝術節，今日將在新營南瀛綠都心公園登場，下午4點起國內外表演團隊踩街嘉年華 ，台南400大戲《風調雨順》晚上7點半開演，明（6）日晚上7點半開幕匯演，7至12日每日主場地及巡演場地演出。詳情可上2024南瀛國際民俗藝術節官方臉書查詢https://www.facebook.com/@nanyingfest.tw

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