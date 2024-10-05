流標多次終決標 竹市市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」將開工，115年完成修復

流標多次終決標，新竹市市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」預計11月將開工。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府指定的市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」第一期修復工程流標多次無人投標，日前終決標，預計11月開工，工期18個月，暫定115年完工。文化局表示，由文化部文化資產局補助的神社古蹟修復補助，一期修復工程為神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿之解體調查工程，總經費4,500萬元（含監造及工作報告書），中央補助2,090萬元，竹市配合1,710萬元，另因古蹟周邊樹木倒伏影響古蹟本體，市府也追加700萬元預算辦理神樂殿保護鋼棚架搭設工程。

流標多次終決標，新竹市市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」預計11月將開工，其中部份本體受損嚴重，市府也追加經費進行鋼筋支撐。（記者洪美秀攝）

文化局表示，市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築位在崧嶺路上，即一般時稱靖廬（新竹收容所）內，過去收容中國偷渡客，現況由專勤隊收容將遣返的移工，目前園區仍為管制狀態。全區面積範圍約5公頃，土地使用分區為公園用地，為竹市公24公園，過去前市長林智堅時代將其規畫為神社大公園，未來古蹟修復完成後將開放民眾參觀，成為市民休閒娛樂的新據點。

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流標多次終決標，新竹市市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」預計11月將開工，115年完成一期修復工程。（記者洪美秀攝）

文化局表示，新竹神社社格為國幣小社，是台灣現存神社中社格最高者，為日本宮大工的匠師級作品，設計師八板志賀助及手島誠吾為適應新竹氣候風土與地形，設立具台灣特色的神社建築。古蹟建物現況僅剩社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿四棟尚存，但其作工精美複雜，修復工程無法一步到位，規劃設計時採納文資委員的審查意見，將修復工程分3期進行，先進行神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿之解體調查工程，預計115年完工後將繼續爭取中央經費完成後續二、三期神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿的修復工程。

新竹神社修復完成後盼能重現具有新竹在地特色的神社建築，並結合園區公園興闢為結合歷史文化、休閒遊憩城市文化新亮點。

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