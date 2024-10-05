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「忘記了沒關係劇團」用演戲關心失智老人

2024/10/05 18:26

「忘記了沒關係劇團」，是彰化縣首支以關心失智老人為宗旨的劇團。（記者顏宏駿攝）「忘記了沒關係劇團」，是彰化縣首支以關心失智老人為宗旨的劇團。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由弘道老人福利基金會彰化服務處成立「忘記了沒關係劇團」，是彰化縣首支以關心失智老人為宗旨的劇團，團員共14人，全數都是素人演員，且為失智老人的家屬，他們在經歷艱苦的照護經驗後，有感於社區和家庭，普遍不知如何跟失智老人相處，因此用演戲的方式，告訴民眾如何面對失智症患者，共創失智有善社區。今天員林市十七份社區發展協會舉辦重陽敬老活動，「忘記了沒關係劇團」14名成員難得合體演出。

弘道老人福利基金會彰化服務處長施淑莉表示，根據衛福部調查，台灣65歲以上長者每100人中便有8人患有失智症，許多人對於失智症是陌生、恐懼，失智症的病因複雜、症狀繁多，陪病家屬往往不知所措，其實跟失智長者互動有許多「眉角」。

「忘記了沒關係劇團」14名成員難得合體演出。（記者顏宏駿攝）「忘記了沒關係劇團」14名成員難得合體演出。（記者顏宏駿攝）

她說，「失智症離我們很近」，如何與失智長輩互動？弘道從無數個案中發現，與其用「宣傳式」，還不如「用演的」。這個劇團成立近2年，成員向心力和活動力很強，就是因為大家都來自失智症家庭，有很大的動機想告訴社會如何跟失智長者互動。

施淑莉說，如果社區可以接納或友善失智老人，就會促使長輩更願意走出來，她們有不少個案，因為願意接觸新事物、新朋友，失智症就沒有再惡化；相對的，一些個案把自己關在家裡，沒有跟外界互動，惡化的速度很快。

賴冠佑是劇團唯一的成年男性，自己父親有輕微的失智，為了讓家人更了解這個病症，他跟太太和女兒都加入劇團，在劇團裡可以交流照顧失智老人的許多訣竅，避免自己摸索。

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