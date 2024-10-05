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柔道國手變身閱讀大使 楊勇緯：書本是我的秘密武器

2024/10/05 18:31

2024台中閱讀節昨天開跑，今年以「閱讀運動」為主題，由柔道國手楊勇緯擔任閱讀大使。（記者蔡淑媛攝）2024台中閱讀節昨天開跑，今年以「閱讀運動」為主題，由柔道國手楊勇緯擔任閱讀大使。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2024台中閱讀節開跑！今年以「閱讀運動」為主題，由柔道國手楊勇緯擔任閱讀大使，他分享閱讀讓他學會時間分配、更帶給他力量及解決問題的能力「千萬不要小看閱讀帶來的影響力」中市圖即日起至12月規畫閱讀運動書展、講座及一館一展、戶外台語電影院、生活好書福市集，讓民眾感受閱讀與運動的雙重魅力。

楊勇緯擔任今年閱讀大使，在許願樹寫下「書會帶給你走出屬於自己的人生。」。（記者蔡淑媛攝）楊勇緯擔任今年閱讀大使，在許願樹寫下「書會帶給你走出屬於自己的人生。」。（記者蔡淑媛攝）

楊勇緯說，比賽訓練遭遇困難與挫折，能在書中能找到解決方法，他分享自己在日本移地訓練是柔道生涯的轉淚點，看到日本馬拉松紀錄保持人大迫傑自傳《跑過、煩惱過，才能發現的事》寫下移地訓練的經驗相近，面對外界負面的聲音，只有親身經歷，才能有所收獲，從書中「套用他的方法創造自己不一樣的人生！」

楊勇緯擔任今年閱讀大使，並與陳佳君分享喜愛的運動相關書籍。（記者蔡淑媛攝）楊勇緯擔任今年閱讀大使，並與陳佳君分享喜愛的運動相關書籍。（記者蔡淑媛攝）

楊勇緯說，訓練忙碌，因此只有晚上或睡前才有時間看書，能放鬆或激勵自己，看到有感覺篇章，喜歡畫重點、記下來，之後也會重覆再閱讀，會有不同體驗及幫助；他也愛聽名人講座，從故事有不同的啟發，像之前聽過麵包冠軍王寶春的講座，也帶給他許多啟發。

台中閱讀節今年規畫「閱讀運動」書展、講座等活動。（記者蔡淑媛攝）台中閱讀節今年規畫「閱讀運動」書展、講座等活動。（記者蔡淑媛攝）

文化局長陳佳君表示，台中人愛閱讀，台中市去年共借書1938萬冊（包括電子書），平均每人借書6.81冊，居全國之冠，台中市每年花1億元購書，並斥資5.4億元進行17所館舍優化、及5所的規畫興建，也積極規畫0歲到80歲都適合的閱讀活動，今年閱讀節閱讀運動主題，特別邀請楊勇擔任閱讀大使，他不是台灣之光、粉絲多，他說不論輸贏都享受比賽過程，這與閱讀過程更是不謀而合。

台中市去年共借書1938萬冊，平均每人借書6.81冊，居全國之冠。（記者蔡淑媛攝）台中市去年共借書1938萬冊，平均每人借書6.81冊，居全國之冠。（記者蔡淑媛攝）

台中市每年花1億元購新書。（記者蔡淑媛攝）台中市每年花1億元購新書。（記者蔡淑媛攝）

台中閱讀節今年規畫「閱讀運動」書展、講座，邀請跨欄王子陳傑來分享，還有46個分館「一館一展」、大墩分館「好書交換」、11月23日生活好書福市集在四張犁公園等活動，詳細活動訊息詳詢中市圖官網

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