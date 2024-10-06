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國慶總統府建築光雕8日登場 10分鐘半世紀台漫讓不同世代都有感

2024/10/06 08:00

今年國慶光雕以台灣漫畫及動畫為主軸，10月8日凱道登場。（文總提供）今年國慶光雕以台灣漫畫及動畫為主軸，10月8日凱道登場。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2024國慶總統府建築光雕展演」將於10月8日登場，主辦文化總會今（6）日公布今年光雕展演製作團隊及重點內容，以「當我們同在一起」為主題，邀國人一起翻閱超過一甲子的台灣漫畫及動畫經典，說台灣的故事。

文總秘書長李厚慶表示，過去國慶光雕曾有以女性、運動等主題的漫畫元素，但未將「漫畫」及「動畫」做為主角。今年適逢台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》（1958年）的漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，國慶光雕將以漫畫為主軸，串連43位台灣不同時期漫畫及動畫創作者的作品，與國人一起見證台灣的創作能量。

首波公告作品包括經典的《諸葛四郎》、《魔法阿媽》、《傾國怨伶》、《童話短路》、《冥戰錄》，話題作《異人茶跡》、《鐵男孩》、《1661國姓來襲》、《閻鐵花》等，及以知名IP水果奶奶為動畫角色的《妖果小學》，將在國慶光雕上共同演繹台灣人的世代記憶。

2024國慶光雕幕後團隊。（文總提供）2024國慶光雕幕後團隊。（文總提供）

國慶光雕藝術總監陳怡潔說明，這次國慶光雕以《諸葛四郎》的肖像輪廓爲主視覺畫面主軸，串連經典及年輕世代作家作品，帶大家回顧不同時期的台灣原創漫畫及經典動畫。由前台灣當代文化實驗場設計師邱璽民製作，為呼應「當我們同在一起」主題，讓10位不同時代、時空的經典動畫及漫畫角色齊聚一堂，透過雙色調的展現，平衡不同畫風及筆觸，捕捉集體印象中最習慣的漫畫載體本質。

光雕展演的製作團隊還包括編導《狂起》獲2017年曼谷藝術節最佳劇本、最佳導演等4項大獎的王靖惇；音樂總監由瘋戲樂工作室藝術總監王希文擔任；擔任過75場國家級頒獎典禮司儀的德仔擔任聲音導演，還有《妖果小學》導演張永昌，及曾獲多項新聞獎並主持《大人的漫畫社》Podcast的陳怡靜擔任顧問。

文總表示，2024國慶總統府建築光雕展演將於10月8至10晚間，於總統府前凱達格蘭大道展出，展演時間為每天18：45起共12場次，，每場次為10分鐘。10月10日國慶日當天，特別加場18：30，詳情可詢文化總會官方粉絲專頁。

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